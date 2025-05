Grêmio x CSA: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

O Grêmio entra em campo pela terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira. Os gaúchos recebem o CSA, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Na ida, o time de Mano Menezes foi derrotado por 3 a 2, em um duelo emocionante fora de casa que contou com duas viradas.

ONDE ASSISTIR: o jogo terá transmissão do Amazon Prime Video, serviço de streaming.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti, Monsalve e Amuzu; Arezo e Braithwaite



Técnico: Mano Menezes

CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Gustavo Nicola, Silas, Camacho e Gabriel Vieira; Guilherme Cachoeira e Tiago Marques



Técnico: João Alberto Trajano

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

Grêmio: uma vitória, uma derrota e três empates



CSA: três vitórias, uma derrota e um empate

ARBITRAGEM

Matheus Delgado Candançan-SP será o árbitro do confronto. O paulista será auxiliado por auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP). Daiane Muniz (SP) ficará encarregada pelo VAR, tendo Fabrício Porfírio (SP) e Adeli Mara (SP) como assistentes.