Garro inicia transição, e Corinthians se reapresenta com foco na Copa do Brasil

Nesta segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians iniciou sua preparação para enfrentar o Novorizontino, em confronto válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A novidade foi Rodrigo Garro, que iniciou trabalho de transição.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, pela nona rodada do Brasileirão, realizaram uma atividade regenerativa na parte interna do CT.

Já o restante do elenco foi aos gramados, onde praticou, sob o comando de Dorival Júnior, trabalho técnico de enfrentamento em campo reduzido e cobranças de falta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

O argentino teve uma pré-temporada incomum em 2025. O meia ficou se tratando do problema no joelho e foi estrear no ano apenas no oitavo jogo do Corinthians no Paulistão.

Até então, o argentino sentia dores, mas estava bem. Porém, pouco antes da grande final do estadual, Garro sentiu uma forte dor e quase ficou de fora da decisão.

Após triunfar no Clássico Alvinegro, o Corinthians volta suas atenções à Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, a equipe recebe o Novorizontino, na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília).

No primeiro embate entre ambas as equipes, o Timão venceu por 1 a 0 e leva a vantagem do empate para carimbar seu passaporte às oitavas do torneio.