Fórmula 1 anuncia parceria com a Disney com foco em Mickey Mouse

A Fórmula 1 anunciou, nesta segunda-feira, uma parceria com a The Walt Disney Company para explorar a imagem do Mickey Mouse e seus amigos durante a temporada de 2026. Ainda não foram divulgados os detalhes, mas a colaboração deve incluir novas experiências, conteúdos e produtos relacionados aos personagens. O prazo de duração acordado para a parceria também não foi informado.

A diretora comercial da Fórmula 1, Emily Prazer, afirmou que a colaboração entre as empresas promete ser brilhante e tem como objetivo apresentar a modalidade a um público ainda mais amplo.

"Nossa colaboração com a Disney promete ser brilhante, pois apresentaremos o mundo de Mickey & Amigos aos nossos fãs, e vice-versa. Ela se encaixa perfeitamente na nossa estratégia de ir além do universo esportivo e atingir um mercado consumidor mais amplo. Em troca, apresentaremos a Disney aos nossos 820 milhões de fãs em todo o mundo. É uma parceria fantástica, já que ambas as marcas são conhecidas por desafiar limites e levar entretenimento e emoção a milhões de pessoas. Mal posso esperar para ver o que nossas equipes vão criar para as pistas, e além delas", disse Emily.

Por sua vez, o presidente de produtos de consumo da Disney, Tasia Filippatos, destacou que a Fórmula 1 oferece uma oportunidade única de unir duas das maiores marcas do entretenimento para criar novos produtos voltados aos fãs de ambos os mundos.

"Ao celebrarmos quase um século de Mickey Mouse e Amigos, nossa colaboração com a Fórmula 1 oferece uma oportunidade única de unir duas grandes marcas do entretenimento para criar produtos que os fãs vão adorar. Esta colaboração emocionante se desenvolverá em um cenário global, com conteúdo e experiências inesquecíveis, personalizadas tanto para os fãs da Disney quanto para os da F-1", afirmou Filippatos.

Nas pistas, o holandês Max Verstappen venceu o GP da Emilia-Romagna, em Ímola, no último domingo. A Fórmula 1 retorna já no próximo fim de semana, de 23 a 25 de maio, com o GP de Mônaco. O australiano Oscar Piastri lidera o campeonato, com 146 pontos.