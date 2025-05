Fluminense e Renato Augusto acertam rescisão; veja números do meia

O Fluminense anunciou a rescisão de contrato com o experiente meio-campista Renato Augusto, de 37 anos. Segundo o clube, a decisão foi tomada em comum acordo.

Deste modo, Renato, anunciado no início de 2024, encerrou uma passagem apagada pelo clube carioca. Ao todo, foram 35 partidas, com um gol e uma assistência.

Curiosamente, Renato Augusto participou do treinamento do Fluminense nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho, pouco antes da rescisão.

Já a última partida de Renato Augusto com a camisa do Fluminense foi contra o Juventude, no domingo (18), pelo Brasileirão. O técnico Renato Gaúcho optou por colocar o atleta aos 32 minutos da segunda etapa, no lugar de Everaldo.