Filipe Luís critica calendário e explica ausência de Arrascaeta no clássico

Em um jogo com poucas emoções, Flamengo e Botafogo empataram em 0 a 0 neste domingo, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Mengão não teve a mesma intensidade que costuma ter em suas partidas e, para o técnico Filipe Luís, isso aconteceu por conta do calendário do futebol brasileiro.

"É muito evidente o momento. Nós jogamos no sábado contra o Bahia e depois na quinta na Libertadores, para depois jogar domingo. É inexplicável. Sempre falei: ter muitos jogos, calendário cheio, é um privilégio. Mas tivemos menos de 72 horas para descansar. Do jeito que está, o torcedor se acostume, os melhores não vão estar no campo", falou Filipe Luís.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

O treinador do Flamengo explicou a ausência de Arrascaeta, poupado no clássico por desgaste físico. Segundo ele, a preparação para pegar o Botafogo já foi pensada sem o uruguaio.

"Não conseguimos ter o Arrascaeta, pois ele não tem condição de jogar. Bruno Henrique jogou no sacrifício, Alex Sandro no limite, zagueiros no limite. Pensei essa semana toda no Botafogo e em como resolver o jogo sem o Arrascaeta. Ele tentou até o final, mas não conseguiu", explicou o comandante.

Vice-líder

Apesar do tropeço em casa, o Flamengo ainda é o segundo colocado do Brasileirão. Após nove rodadas, o Rubro-Negro possui 18 pontos, quatro a menos que o líder Palmeiras. O Verdão, inclusive, é o próximo adversário do Mengão na competição. No domingo (25), as equipes se enfrentam no Allianz Parque, às 16h (de Brasília).

Antes, o time de Filipe Luís joga pela partida de volta da Copa do Brasil. Nesta quarta, o clube carioca recebe o Botafogo-PB, no Maracanã, às 21h30.