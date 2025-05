Fifa decide impor transfer ban ao Vasco por dívida com o Nantes

O Vasco entrou oficialmente na lista de clubes impedidos de registrar jogadores, segundo publicação da Fifa nesta segunda-feira. A punição, conhecida como transfer ban, se deve a uma dívida de aproximadamente R$ 24,7 milhões com o Nantes, da França, pela contratação do atacante Adson, em-Corinthians.

A sanção vale por três janelas de transferências e, se não for revertida, impede o clube de inscrever qualquer novo reforço a partir do próximo mercado, que abre em junho.

Adson foi contratado pelo Vasco em janeiro de 2024 por 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,6 milhões na cotação da época). Desde então, disputou 45 partidas com a camisa cruz-maltina e marcou cinco gols. O clube, porém, não efetuou o pagamento acordado com o Nantes, o que levou a entidade máxima do futebol a aplicar a sanção.

Segundo documentos anexados ao processo de recuperação judicial do clube, o valor em aberto com os franceses é de 3,89 milhões de euros. Na cotação atual, isso corresponde a R$ 24,7 milhões.

Vasco responde

Em nota oficial, o Vasco afirmou que já está tomando as medidas jurídicas cabíveis para tentar reverter a decisão da Fifa. O clube alega que está impossibilitado de efetuar pagamentos a credores estrangeiros por conta do regime de recuperação judicial, aceito pela Justiça brasileira em fevereiro.

"De acordo com a legislação brasileira aplicável à recuperação judicial, o clube está impedido de realizar o pagamento. Da mesma forma, a jurisprudência dominante do Comitê Disciplinar da Fifa é no sentido de reconhecer a jurisdição das legislações nacionais e não aplicar a referida sanção, em casos desta natureza", diz o comunicado.

O clube ainda ressaltou que, como a janela de transferências está fechada no momento, a punição não tem efeito prático imediato, o que dá margem para uma eventual reversão antes do início do próximo período de contratações.

Confira a nota oficial do Vasco na íntegra:

"O Vasco da Gama vem a público para informar que já estão sendo adotadas todas as medidas jurídicas cabíveis, visando a reversão da decisão proferida pela FIFA nesta data que aplica a penalidade de registration ban em processo movido pelo Nantes.

De acordo com a legislação brasileira aplicável à recuperação judicial, o clube está impedido de realizar o pagamento. Da mesma forma, a jurisprudência dominante do Comitê Disciplinar da FIFA é no sentido de reconhecer a jurisdição das legislações nacionais e não aplicar a referida sanção, em casos desta natureza.

Ressalta-se, por fim, que em virtude na janela de transferências se encontrar fechada, neste momento, a referida decisão não produz nenhum efeito adverso ao clube".