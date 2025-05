Ex-São Paulo, André Jardine busca tetra no México e duela por vaga no Mundial

André Jardine, ex-técnico do São Paulo, se classificou para sua quarta final seguida no Campeonato Mexicano à frente do América. A equipe triunfou sobre o arquirrival Cruz Azul, por 2 a 1, de virada, neste domingo. O treinador brasileiro vai em busca do tetracampeonato nacional de forma consecutiva, o que seria inédito na história do clube.

"Esse time tem o DNA de vencedor, é impressionante. Ninguém desiste jamais. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores e de trabalhar numa instituição potente como é o América. O sonho do Tetra está vivo e vamos em busca dele", celebrou o treinador.

Na final do torneio, o América irá enfrentar o Toluca em dois confrontos, com a decisão sendo fora da casa para a equipe treinada por Jardine.

O América ainda terá a partida contra o Los Angeles FC, no próximo dia 31, para definir quem vai substituir o León no Mundial de Clubes. O confronto será apenas seis dias depois da final do Mexicano. A equipe que vencer o duelo integrará o grupo do Flamengo, também composto por Chelsea, da Inglaterra, e Esperánce, da Tunísia.

Antes de iniciar sua carreira no México, André Jardine treinou o São Paulo entre 2018 e 2019. Pelo Tricolor Paulista, completou 15 partidas e obteve seis vitórias, três empates e seis derrotas. O treinador foi demitido do clube em 2019, após a eliminação para o Talleres na Pré-Libertadores.

Passado o trabalho no São Paulo, Jardine assumiu a Seleção Olímpica do Brasil e, em 2021, conquistou o segundo ouro do País ao vencer a Espanha na decisão dos Jogos de Tóquio.