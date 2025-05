Ex-campeão do UFC aposta em Topuria e alerta: "Pode ser uma noite ruim para o Charles"

Faltando pouco mais de um mês para o aguardado UFC 317, a luta principal entre Charles 'do Bronx' e Ilia Topuria segue movimentando as análises do mundo do MMA. O combate vale o cinturão dos pesos-leves (70 kg), atualmente vago após a subida de Islam Makhachev para a divisão dos meio-médios (77 kg). Com dois estilos contrastantes e trajetórias marcantes, o duelo promete ser um dos mais intrigantes do ano.

Ex-campeão peso-galo (61 kg) do UFC, Aljamain Sterling foi um dos nomes que comentou o confronto, destacando os riscos que o brasileiro pode correr caso adote uma abordagem excessivamente ofensiva. Em entrevista ao podcast 'The Weekly Scraps', o norte-americano analisou os perigos do jogo em pé contra um adversário com o poder de nocaute de Topuria.

"Oliveira é derrubado praticamente em toda luta. Se Ilia conseguir tocar o queixo dele como faz com os outros, pode ser uma noite ruim para o Charles", avaliou.

O lutador georgiano chega embalado após nocautear Alexander Volkanovski, mas abrir mão do título dos pesos-penas (66 kg), mantendo sua invencibilidade em 16 lutas como profissional. Agora, tenta repetir o feito em uma nova categoria e fazer história ao se tornar campeão em duas divisões. Do outro lado, o brasileiro, recordista de finalizações no UFC, aposta em sua excelência no solo para neutralizar as armas do desafiante.

"O que ainda não vimos é alguém forçar o grappling contra Ilia. Talvez o Charles consiga cansá-lo, tirar um pouco da potência dos golpes. Isso pode mudar a luta", opinou Sterling.

Apesar de reconhecer a qualidade técnica e o histórico impressionante do ex-campeão dos leves, o norte-americano se mostrou cauteloso quanto às chances do atleta paulista. Para ele, o momento atual favorece Topuria, que já superou nomes consagrados.

"Claro que o Charles pode vencer. Mas considerando tudo que o Ilia tem feito - o que ele fez com Volkanovski, com Holloway - fica difícil não vê-lo como a aposta mais segura", finalizou.

Outra disputa de cinturão

Além do duelo entre Oliveira e Topuria, o card do UFC 317 contará com mais um brasileiro em ação em uma luta valendo título. O campeão dos pesos-moscas (57 kg), Alexandre Pantoja, colocará seu cinturão em jogo contra o neozelandês Kai Kara-France, em uma revanche que remonta ao ano de 2016, quando se enfrentaram na 24ª temporada do The Ultimate Fighter. Na ocasião, o representante do Brasil saiu vitorioso, e agora os dois retornam ao octógono em fases mais maduras de suas carreiras.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok