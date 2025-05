Enzo Díaz foi um dos destaques defensivos do São Paulo na vitória sobre o Grêmio

No último sábado, o São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 1, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Enzo Díaz foi um dos destaques defensivos do Tricolor na partida, além de contribuir com uma assistência.

O lateral direito, segundo dados do Sofascore, foi líder em desarmes (5), interceptações (4) e duelos ganhos (10/17) entre todos os jogadores. Enzo Díaz ainda liderou o São Paulo em ações defensivas (10), acertou quatro cruzamentos, deu quatro passes decisivos e criou uma grande chance.

#Brasileirão ?? Enzo Díaz em São Paulo 2-1 Grêmio: ? 1 assistência

? 1 grande chance criada

? 4 passes decisivos (1º do jogo!)

?? 4 cruzamentos certos (2º do jogo!)

? 5 desarmes (1º do jogo!)

?? 4 interceptações (1º do jogo!)

? 10 ações defensivas (1º do time!)

? 10/17... pic.twitter.com/svPLNlFk54 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 18, 2025

Emprestado pelo River Plate-ARG, Enzo Díaz tem 25 jogos disputados com a camisa do São Paulo, um gol marcado e três assistências.

Vitória e compromisso pela Copa do Brasil

No Morumbis, depois de Aravena abrir o placar para o Grêmio, o São Paulo buscou o empate na segunda etapa com gol de Robert Arboleda. Em cobrança de falta, Enzo Díaz cruzou e o zagueiro testou firme para o fundo das redes.

Na reta final, de pênalti, André Silva garantiu a vitória do Tricolor Paulista.

Com o resultado, o São Paulo deu uma respirada na tabela do Campeonato Brasileiro e subiu para a 11ª posição, com 12 pontos conquistados. Agora, a equipe volta a campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Náutico, pela terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio dos Aflitos.

Por conta da vitória na partida de ida, no Morumbis, por 2 a 1, o Tricolor joga pelo empate para se classificar. O Náutico precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Uma vitória simples da equipe pernambucana leva a decisão para os pênaltis.