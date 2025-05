Entenda quais os planos de Cleber Xavier para Julio Furch no Santos

O atacante Julio Furch foi reintegrado ao elenco do Santos na última semana e tem feito parte dos treinos sob comando de Cleber Xavier e sua comissão técnica. O atleta ficou de fora de relacionados para o clássico contra o Corinthians, do qual o Peixe saiu derrotado, no último domingo, mas Cleber Xavier contou os planos que tem para o jogador.

"O Furch é um jogador que tem uma característica interessante, é um jogador do clube e eu o reintegrei aos trabalhos para que ele nos desse uma possibilidade, conversei já com ele. Está trabalhando lá, naturalmente. Assim que puder... A gente tem jogadores de característica parecida ali, tem o Tiquinho, tem o David, que é um pouco mais móvel, tem o Luca, que é o jogador tudo com porte mais definido. E o Furch também trabalhou esses dias com a gente, vai ter a oportunidade dele no momento que a gente achar necessário", disse.

Furch estava afastado desde o começo desta temporada por não agradar o técnico Pedro Caixinha, que foi demitido do Peixe há pouco mais de um mês. A nova comissão, chefiada por Cleber Xavier, decidiu dar um voto de confiança ao argentino de 35 anos. Até então ele vinha treinado separado do elenco principal.

O atacante chegou ao Alvinegro Praiano em julho de 2023 e, apesar do rebaixamento do clube no Brasileirão, foi dos poucos que escapou das críticas da torcida. Ele fez 22 jogos e marcou três gols. Na Série B sofreu também com problemas físicos e foi contestado. Em 2024, ele disputou 46 jogos, marcou seis gols e deu uma assistência.

Furch segue trabalhando com o elenco e fica à disposição do técnico Cleber Xavier para voltar a ser relacionado. O atacante, porém, ainda precisa recuperar ritmo de jogo já que não entra em campo desde o dia 17 de novembro de 2024.

Fica, portanto, a critério da comissão colocar Furch, pelo menos entre os relacionados, no jogo contra o CRB, pela Copa do Brasil. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela volta da terceira fase.