Entenda como elenco do Corinthians se blinda de caos político e mantém foco no futebol

O cenário político do Corinthians se torna mais caótico a cada dia que passa. Porém, apesar das recentes notícias e do clima turbulento no Parque São Jorge, o elenco de jogadores dribla as confusões extracampo e mostra que está focado no futebol.

Prova disso é a vitória de 1 a 0 sobre o Santos, neste domingo, na Neo Química. O time ganhou mesmo com desfalques importantes e se aproximou do G6 do Campeonato Brasileiro.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, exerce um papel de extrema importância neste sentido. O profissional ajuda a blindar o plantel de tudo o que envolve o contexto político do Corinthians e mantém os jogadores concentrados no aspecto esportivo.

Esta não é a primeira vez que o dirigente precisa 'isolar o CT' das notícias ligadas à política corintiana. Ao longo do ano passado, Fabinho viu o presidente Augusto Melo sofrer um pedido de impeachment em meio à briga contra o rebaixamento no Brasileirão.

No fim, o mandatário se manteve no poder, e o Timão não só escapou da degola, como garantiu vaga na fase prévia da Libertadores deste ano.

Augusto Melo voltou a ser pressionado nas últimas semanas por conta dos recentes desdobramentos envolvendo o escândalo da VaideBet e a reprovação das contas de 2024, referente ao primeiro ano de sua gestão. No entanto, o tema sequer é debatido pelo técnico Dorival Júnior ou por jogadores do elenco em entrevistas coletivas.

Contratado no início do mandato de Augusto, Fabinho tem a confiança da comissão técnica e do grupo de atletas e usa de sua experiência no futebol para não deixar com que as notícias afetem a equipe.

Vale lembrar que o executivo conseguiu convencer Tite e Dorival Júnior, ex-treinadores da Seleção Brasileira, para comandar o Corinthians mesmo diante do cenário político conturbado. O primeiro só não assinou contrato por questões de saúde.

A tendência é que os bastidores alvinegros fervam ainda mais nos próximos dias. Isso porque o Conselho Deliberativo votará no dia 26 de maio (segunda-feira), no Parque São Jorge, o impeachment de Augusto Melo. O presidente do órgão, Romeu Tuma Júnior, decidiu aguardar o fim do inquérito da Polícia Civil sobre o caso VaideBet para retomar a reunião iniciada no dia 20 de janeiro deste ano.

Enquanto isso, o elenco do Corinthians vira a chave para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Timão mede forças com o Novorizontino, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase do torneio. A equipe de Dorival Júnior conta com a vantagem de 1 a 0 e precisa de um empate para avançar.