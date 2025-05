Emprestado, Garcia se despede de time português e aguarda definição de futuro no Palmeiras

Emprestado pelo Palmeiras, o lateral direito Gustavo Garcia se despediu do Nacional, de Portugal, nesta segunda-feira depois de quase um ano. Sem o time português estender o vínculo, a Cria da Academia aguarda a definição de seu futuro.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Palmeiras entende que o atleta teve uma passagem de sucesso Portugal. Ele retornará ao Verdão ao fim do empréstimo e retornará ao clube para definir os próximos passos juntos com o Palmeiras e seu estafe. O vínculo de Garcia com o Nacional vai até 30 de junho.

O jogador, que tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2027, atraiu interesse de times de Portugal e também da Turquia. Contudo, no momento, não há nenhuma negociação avançada. No período em que defendeu o Nacional, desde julho de 2024, disputou 33 partidas, sendo 31 como titular, e deu duas assistências.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gustavo Garcia (@g.garcia)

O time português terminou a temporada na 14ª posição, com 34 pontos conquistados na Liga de Portugal.

Antes de ser emprestado, Garcia defendia o Palmeiras desde os 12 anos. Ele chegou ao clube em 2014, quando começou atuando pelo futsal. O jogador teve sua primeira chance no profissional em 2021, já com Abel Ferreira no comando. Nesse mesmo ano fez o maior número de jogos com a camisa palmeirense, com 11 partidas, ao lado de 2023.

Já no último ano, fez apenas cinco partidas. No Verdão, ele enfrentou forte concorrência no setor, com os experientes Mayke e Marcos Rocha. Na época em que deixou o Palmeiras, o clube alviverde havia acabado de contratar Giay, que, atualmente, vive bom momento.

Confira a mensagem de despedida de Garcia do Nacional:

"Chegou a hora de me despedir do CD Nacional, um clube que me abriu as portas e pude ser muito feliz. Saio com a sensação de dever cumprido e cabeça erguida, com uma nova mentalidade, e com o objetivo concluído de deixar esta equipe onde ela nunca deveria ter saído, junto dos meus companheiros e a todos que fizeram parte deste projeto.

Foram 33 jogos na Liga, uma temporada intensa, cheia de desafios e aprendizados, com muito orgulho do que construí com essa camisa.

Agradeço a todos os companheiros, comissão, staff e, principalmente, aos adeptos pelo apoio em cada jogo.

Glória a Deus por todas as oportunidades, e a minha família, que esteve a todo momento ao meu lado nessa etapa nova e desafiadora em minha vida.

O Nacional está marcado na minha história.

Obrigado @cdnacional"