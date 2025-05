Duelo canino? Apelidado de Dálmata, Melk Costa sugere luta contra Patrício Pitbull no UFC

Desde que chegou ao UFC, Melquizael Costa tem se comportado como um funcionário padrão, tentando se manter o mais ativo possível na organização. Agora, o lutador brasileiro pensa em tirar o pé do acelerador um pouco e descansar após conquistar, no último sábado (17), sua terceira vitória em três meses - e a quarta consecutiva em menos de um ano. Porém, isso não impede que 'Melk' já analise as possibilidades para seu próximo passo no Ultimate.

De olho em uma vaga no ranking peso-pena (66 kg), Melk Costa - em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight - citou alguns nomes de rivais de divisão que considera interessantes para enfrentar na sequência de sua caminhada no UFC. Entre os potenciais adversários, os americanos Dan Ige e Josh Emmett - 14º e 10º colocados no top 15 da categoria - parecem ser os favoritos do brasileiro, que também vê com bons olhos combates contra lutadores renomados.

"Desde que eu entrei no UFC já dava (para encarar um ranqueado). Não vou falar quem (eles) vão casar, vou falar de possíveis lutas: Dan Ige, (David) Onama... Josh Emmett, para mim, seria interessante. Não sei se seria interessante para ele. São esses três nomes. O Youssef Zalal talvez. O filho da mãe fica só correndo, correndo, mas comigo ele não vai correr não. Lerone Murphy está lá em cima, (Movsar) Evloev está lá em cima...Eu gostaria muito que casassem o Josh Emmett comigo ou o Dan Ige. Acho que o mais viável de todos é o Dan Ige", analisou Melk.

Duelo canino no UFC?

Outra opção especulada pelo próprio Melk seria abdicar de um oponente ranqueado em favor de um rival renomado no mundo do MMA. Neste cenário, o 'Dálmata' - apelido adotado por ele recentemente, em alusão ao fato de ser portador de vitiligo - sugeriu um possível duelo 'canino' contra o compatriota Patrício 'Pitbull' Freire, ex-campeão do Bellator e recém-chegado ao Ultimate.

"O Patrício Pitbull não está no ranking? Seria legal Dálmata vs Pitbull. A gente tem o mesmo empresário. (Mas) para mim, seria uma honra lutar contra o Patrício Pitbull, acompanho esse cara desde que eu comecei a lutar, já assistia 'highlight' dele", propôs.

Primeiro semestre perfeito

Depois de intercalar vitórias e derrotas nas suas quatro primeiras lutas pelo Ultimate, Melquizael Costa mudou de patamar dentro do evento ao engatar uma sequência perfeita no primeiro semestre de 2025. Neste período, o 'Dalmata' enfileirou três triunfos consecutivos no octógono mais famoso do mundo, sobre Andre Fili, Christian Rodriguez e, mais recentemente, Julian Erosa, e agora já sonha com uma vaga no concorrido ranking top 15 dos pesos-penas do UFC.

