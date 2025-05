Dorival dá espaço para Coronado, que admite obrigação de resposta em campo

Igor Coronado finalmente ganhou sequência no Corinthians, que ainda não tem data definida para o retorno de Rodrigo Garro, principal jogador da equipe.

Porém, o meio-campista admite que ainda precisa "responder" a chance recebida dentro de campo.

O que aconteceu

Coronado voltou a ser titular após oito partidas, mas teve apresentação discreta contra o Santos. O camisa 77 ganhou a oportunidade após entrar no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Racing-URU, pela Sul-Americana, na última quinta-feira.

Venho trabalhando bastante, fico muito feliz de estar tendo mais minutagem, estar tendo mais confiança da comissão técnica, então é trabalhar cada vez mais, é ajudar o elenco dentro de campo. Agora, tenho que responder dentro de campo.

Igor Coronado, após vitória do Corinthians sobre o Santos por 1 a 0.

A chance para Coronado vem em um momento de rotação promovido pelo técnico Dorival Júnior, que lida com desfalques. Além de Garro, o Timão tem outras três baixas por lesão: Gustavo Henrique, Matheuzinho e Memphis.

O treinador vem fazendo uma rotação boa para tentar jogar sempre os jogadores que estão mais frescos e, enfim, todo mundo está tendo oportunidade. A gente tem que responder sempre com vitória.

Igor Coronado

O Timão volta a campo contra o Novorizontino já na próxima quarta-feira, ainda sem o retorno dos titulares lesionados. Coronado deve mais uma vez receber chance entre os 11 iniciais do jogo de ida, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Ele chegou tem o quê? Duas semanas, mais ou menos? Então, ele está implantando a ideia de jogo dele ali. Aqui [no Brasil], a gente tem jogos a cada três dias. Então, não sei quantos treinos ele conseguiu dar para um elenco inteiro. Mas, enfim, acho que a gente está aprendendo. Estamos melhorando com ele. Cada vez mais, a gente vai conseguir mostrar um futebol melhor.

Igor Coronado

O jogador também revelou que não teve nenhuma conversa específica com o treinador, contratado no fim de abril. Mesmo assim, se sente à vontade para jogar no esquema tático do comandante.