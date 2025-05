Dibu Martínez entra na mira de dois gigantes do futebol europeu, diz jornal

Campeão do mundo com a Argentina, Dibu Martínez, goleiro do Aston Villa, está na mira de Barcelona e Manchester United para a próxima temporada.

O que aconteceu

Dibu tem contrato com o clube inglês até 2029, mas decidiu "dar o próximo passo em sua carreira", segundo informações do canal DSports. Barça e United já demonstraram interesse e há expectativa de uma 'disputa intensa na janela de transferências deste verão' pelo goleiro.

A especulação se intensificou depois de Dibu acenar para torcedores e se mostrar emocionado após a última partida do Aston Villa, o que muitos interpretaram como uma despedida. A equipe de Birmingham se despediu da torcida na temporada 2024/25 com vitória de 2 a 0 sobre o Tottenham, na última sexta-feira (16), no Villa Park.

O próximo jogo do Aston Villa, que pode ser o último de Dibu, será no próximo domingo (25), contra o Manchester United, no Old Trafford, pela última rodada do Campeonato Inglês. Uma vitória pode garantir ao time de Birmingham, atual quinto colocado, uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

O canal avalia a situação do Barcelona no gol e ressalta que Ter Stegen ainda não se recuperou totalmente de sua lesão no joelho. O canal diz ainda que 'há dúvidas sobre Szczesny, que foi contratado em janeiro em um acordo de curto prazo', que vai só até junho deste ano. O polonês chegou ao time catalão justamente para suprir a ausência de Ter Stegen.

Por isso, Martínez, aos 33 anos, é visto como a escolha perfeita: experiente, confiável e com uma mentalidade vencedora—exatamente o que os catalães precisam DSports

De acordo com o jornal, 'o Manchester United também tem seus próprios problemas'. André Onana não correspondeu totalmente às expectativas e as críticas têm sido intensas ao goleiro camaronês.

Desde que chegou ao Aston Villa, em 2020, Dibu Martínez se tornou um dos líderes da equipe: 211 jogos, 69 partidas sem sofrer gols e um dos grandes responsáveis pelo retorno do clube às competições europeias.