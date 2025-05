Denise Gomes destaca evolução estratégica após vitória no UFC Vegas 106

No último sábado (17), Denise Gomes saiu do octógono do UFC Vegas 106 com mais do que apenas uma vitória. Ao superar Elise Reed por nocaute no segundo round, a peso-palha (52 kg) brasileira comemorou a performance como um marco em sua evolução, destacando a aplicação de um estilo mais estratégico e cerebral dentro do cage.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, a lutadora avaliou que o duelo representou a consolidação de uma mudança que já vinha sendo trabalhada nos treinos e nas próprias declarações públicas: o equilíbrio entre sua agressividade característica e uma abordagem mais calculada. Vale ressaltar que essa foi a terceira vitória seguida da brasileira na organização, o que mostra que, com a evolução, ela pode se tornar ainda mais perigosa.

"Eu venho falando, né? Então eu tenho que provar. Hoje eu consegui provar que estou mais inteligente, que tenho um grappling ali. Não dá pra me tirar pra nada, não tenho só mão", afirmou a atleta, que ainda foi contemplada com o bônus de 'Performance da Noite'.

Reconhecida pelo ímpeto ofensivo, Denise admitiu que conter essa intensidade foi um desafio nas fases iniciais da carreira. No entanto, no confronto com Reed, sentiu que finalmente encontrou o ponto de equilíbrio para explorar suas qualidades com mais precisão.

"Já foi difícil segurar a agressividade. Hoje já não está tanto, porque estou jogando com mais inteligência. Tenho falado bastante disso, que estou tentando ser uma lutadora completa", explicou.

Unir o útil ao agradável

Com o resultado positivo no Apex, a brasileira fortalece sua posição na divisão até 52 kg e mostra que o processo de amadurecimento técnico está em curso. Segundo ela, a nova abordagem segue um lema claro: saber dosar intensidade com leitura de luta.

"Tenho meu lema: é agressividade e inteligência. Então eu tenho que saber usar os dois - e foi o que consegui fazer hoje", finalizou Gomes, que ainda tem esperança de beliscar uma posição no ranking.

Com mais uma atuação sólida, Denise não apenas garantiu um novo triunfo no UFC, mas também deixou um recado sobre a fase atual de sua trajetória: mais estratégica, porém com a mesma vontade de vencer. Por enquanto, no entanto, não há previsão de retorno da atleta ao octógono.

