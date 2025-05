De la Cruz tem entorse no joelho e vira novo desfalque no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O volante De la Cruz teve uma entorse no joelho esquerdo confirmada após exames realizados pelo Flamengo na tarde de hoje.

O que aconteceu

O Rubro-Negro, porém, descarta a possibilidade de cirurgia. O uruguaio se lesionou no segundo tempo do clássico com o Botafogo, ontem, terminado em 0 a 0.

De la Cruz é mais um problema de ordem médica para o técnico Filipe Luís. Os volantes Erick Pulgar e Allan e o atacante Plata também estão machucados e desfalcaram o Rubro-Negro nas últimas partidas.

Sobrecarregado, Arrascaeta foi poupado do duelo contra o Botafogo. A tendência, porém, é a de que o meia fique à disposição para o decisivo jogo do fim de semana contra o Palmeiras, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Veja a nota oficial do Flamengo

"O atleta Nico De La Cruz, substituído no segundo tempo do clássico entre Flamengo e Botafogo, realizou exame de ressonância magnética na tarde desta segunda-feira (19), após sofrer uma entorse no joelho esquerdo. O exame descartou lesões cirúrgicas. O jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube".