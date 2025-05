Cuca valoriza ponto conquistado em empate do Galo contra o Cruzeiro

Em jogo muito equilibrado, Cruzeiro e Atlético-MG empataram sem gols neste domingo, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da atuação apagada do Galo em campo, o técnico Cuca valorizou o ponto conquistado pelo Alvinegro no clássico mineiro.

"Levamos um ponto embora dentro de um ambiente hostil, em todos os sentidos. Estávamos em um clima todo preparado para uma vitória do Cruzeiro, que não veio. Perdemos atletas importantes dentro do próprio jogo, o que te inibe de fazer trocas. Nossa dupla de zaga estava amarelada e tínhamos um risco enorme de perder jogador. No geral, o empate para nós ficou bom. Não tivemos o desempenho ideal, mas levamos um ponto embora", analisou Cuca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clube Atle?tico Mineiro (@atletico)

Além disso, o treinador do Atlético-MG fez questão de ressaltar que, para a imprensa, o Cruzeiro era o favorito para o clássico.

"Por diversos, eles tiveram favoritismo. Não iria falar isso antes da partida, mas era óbvio. Vocês são do meio. Fizeram enquetes que apontavam que o Cruzeiro iria ganhar. Vocês não estão errados, mas dentro da dificuldade que tivemos, principalmente por não estar com um time inteiro fisicamente, pelo desgaste devido ao excesso de jogos..., mesmo assim saímos com um bom resultado", ressaltou Cuca.

Sequência do Galo

Com o empate, o Atlético-MG chegou aos 13 pontos após nove rodadas, ocupando a nona posição na tabela. O próximo compromisso do Galo na competição é no dia 24, sábado, contra o Corinthians, na Arena MRV. Antes, o time de Hulk e companhia joga a volta da terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta, contra o Maringá, às 21h30 (de Brasília).