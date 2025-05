Cris Guedes diz que Neymar reforçará o Santos contra o CRB

Presidente da Furia, equipe campeã da Kings League Brasil, Cris Gudes comentou a situação de Neymar. O amigo do meia-atacante saiu em defesa do astro e afirmou que o camisa 10 reforçará o Santos na quinta-feira, contra o CRB.

"Não tem o que ele fazer, ele não pode jogar (contra o Corinthians). Ele está no final de uma recuperação. Ele joga na quinta-feira. Ele faz parte da Kings League. Quando ele chegou no Santos, logo depois já teve o Draft da Kings League. Eu sei que o torcedor e o Brasil inteiro precisa dele. Mas, neste momento, não tem o que ele fazer. O que ele tem para fazer é jogar bola, que é o que vai fazer na quinta-feira. Ele sabe o que faz", disse.

Neymar foi criticado por torcedores por ter ido ao Allianz Parque, no último domingo, acompanhar a final da Kings League Brasil. No mesmo dia, o Santos perdeu por 1 a 0 para o Corinthians, sem a presença do ídolo na Neo Química Arena.

O meia-atacante não entra em campo desde o dia 16 de abril, quando sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na vitória de 2 a 0 sobre o Atlético-MG.

Atualmente, o meia-atacante está em reta final de recuperação e vive a expectativa de voltar a jogar diante do CRB. O jogo está marcado para quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Com o empate de 1 a 1 na ida, os paulistas precisam vencer no Estádio Rei Pelé para avançarem. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

Joga mesmo?

Apesar da fala otimista de Cris Guedes, o técnico Cleber Xavier preferiu manter os pés no chão em relação a situação de Neymar.

"Até quinta-feira a gente tem uma definição melhor sobre esse caso. Quinta é um jogo decisivo. É o segundo jogo do mata-mata, na casa do adversário, mas a gente tem condição de chegar lá e vencer e classificar na Copa do Brasil. Com o Neymar, vamos passo a passo", disse após a derrota de 1 a 0 para o Corinthians.

Desde que voltou ao Santos, Neymar soma apenas nove partidas, com três e três assistências. O astro também é presidente da Furia, ao lado de Cris Guedes.