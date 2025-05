Coritiba se reabilita, vence o América-MG no Couto Pereira e encosta no G-4 da Série B

Depois de duas derrotas seguidas, o Coritiba se reencontrou com o caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Encerrando a oitava rodada, o time paranaense superou o América-MG por 1 a 0, nesta segunda-feira, no Couto Pereira, e voltou a se aproximar do grupo de acesso. Sebastián Gómez foi o autor do gol da partida.

Com a vitória, o Coritiba chegou a 13 pontos, em sétimo lugar, a dois do CRB, que fecha o G-4 em quarto lugar. Por outro lado, o América-MG viu seu jejum aumentar. Já são quatro jogos sem vitórias, permanecendo com 10 pontos em 14º lugar, quatro a mais que o Volta Redonda, primeiro time na zona de rebaixamento.

O duelo começou com o América-MG perdendo uma grande chance. No primeiro ataque do jogo, Willian Bigode apareceu livre na segunda trave, mas cabeceou por cima do gol. O time visitante seguiu melhor neste início de partida e Figueiredo obrigou boa defesa de Morisco, que espalmou para escanteio.

O Coritiba demorou para entrar no jogo, mas quando teve a primeira chance, foi efetivo. Zeca cobrou escanteio e a bola sobrou para Seba Gómez mandar para as redes, aos 23 minutos. O gol deu confiança ao time da casa, que ainda teve as finalizações de Gustavo Coutinho e Josué. Nos acréscimos, o América apareceu de novo no ataque e Morisco garantiu a vitória parcial do Coritiba.

O time da casa voltou aceso do intervalo e por pouco não ampliou em chute de Josué da intermediária, defendida por Matheus Mendes. Entretanto, foi o único lance de perigo dos mandantes, que viram o América tomar conta do jogo, formando uma pressão, dando trabalho ao goleiro Morisco e tirando a paciência da torcida, apreensiva.

Com o passar do tempo, o Coritiba não conseguia segurar a posse de bola no campo de ataque e muito menos neutralizar as investidas do adversário. Apesar de ter o domínio da partida, o América-MG não conseguiu ser efetivo, abusou do jogo aéreo na reta final e viu o Coritiba se fechar e conquistar os três pontos do confronto.

O Coritiba volta a campo na próxima segunda-feira, às 19h, quando visita o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Já o América-MG encerra novamente a rodada, na terça-feira, às 19h30, contra o Atlético-GO, na Arena Independência, na capital mineira.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 0 AMÉRICA-MG

CORITIBA - Pedro Morisco; Alex Silva, Guilherme Aquino (Maicon), Bruno Melo e Zeca; Machado (Geovane), Vini Paulista (Wallisson), Sebastián Gómez e Josué; Nicolas Careca (Ruan Assis) e Gustavo Coutinho (Dellatorre). Técnico: Mozart.

AMÉRICA-MG - Matheus Mendes; Mariano (Samuel), Júlio, Lucão e Paulinho (Marlon); Kauã Diniz (Elizari), Barros e Jhosefer (Renato Marques); Figueiredo, Willian Bigode e Stênio (Gustavinho). Técnico: William Batista.

GOL - Sebastián Gómez, aos 23 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Sebastián Gómez, Maicon, Geovane, Zeca e Machado (Coritiba); Stênio, Renato Marques e Jhosefer (América-MG).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA - R$ 185.866,00.

PÚBLICO - 13.360 presentes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).