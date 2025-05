Coritiba bate o América-MG em casa e volta a vencer na Série B

O Coritiba venceu o América-MG por 1 a 0 nesta segunda-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sebastián Gómez marcou o gol do Coxa, que voltou a vencer após duas derrotas seguidas.

A equipe paranaense chegou a 13 pontos e se igualou a Novorizontino, Avaí, Chapecoense e Operário na tabela. O Coxa ocupa a sétima posição. Já o Coelho amargou o quarto jogo seguido sem vencer e figura na 14º colocação, com dez unidades.

O Coritiba volta a campo pela Série B na próxima segunda-feira, quando visita o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse. O América-MG, por sua vez, joga no dia 27, terça-feira, contra o Atlético-GO, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

O gol

O gol da vitória do Coritiba saiu aos 23 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Zeca, o goleiro Matheus Mendes afastou a bola para a entrada da área. Sebastián Gómez ficou com o rebote, ajeitou para o pé esquerdo e fuzilou para a meta do Coelho.