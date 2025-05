Corinthians informa desligamento da médica Ana Carolina Ramos

Nesta segunda-feira, através de um comunicado oficial, o Corinthians informou a demissão da médica Ana Carolina Ramos. O motivo da saída da profissional, que foi a primeira médica em um clube profissional de futebol, não foi detalhado.

"Nesta segunda-feira (19), a Dra. Ana Carolina Ramos e Côrte deixou de fazer parte do quadro de colaboradores do Sport Club Corinthians Paulista. O clube agradece à médica pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência profissional", escreveu o Corinthians.

No time paulista desde 2018, Ana exercia o cargo de chefe do departamento médico do Timão desde fevereiro do ano passado. Formada na Universidade de Brasília, era responsável por coordenar o departamento que envolve as áreas de enfermagem, fisioterapia, massoterapia, nutrição e psicologia.

O afastamento da Dra. vem a público em um momento conturbado, dias depois do afastamento do diretor estatutário Claudinei Alves, conhecido como Nei, e do pedido de demissão de Dinei, ex-coordenador da base do Alvinegro.

Enquanto o primeiro é acusado de cobrar propina para a contratação de atletas para as categorias de base do Corinthians, o ídolo e ex-atleta do clube alegou que sua decisão foi tomada por discordâncias internas.