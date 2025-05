Corinthians demite chefe do departamento médico após desgaste interno

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira a demissão da médica Ana Carolina Ramos e Côrte, chefe do departamento médico do clube. Ela estava pressionada no cargo e deixou a função após uma série de desgastes internos. O substituto para a área ainda não foi anunciado.

O caso mais recente de desgaste foi uma situação envolvendo o lateral-direito Matheuzinho. O jogador viajou para o Uruguai no meio de semana, mas acabou sendo cortado do clássico com o Santos.

O técnico Dorival Júnior não escondeu a insatisfação pela ausência do atleta no duelo com o rival. "Tivemos um problema sério com Matheus, eu vou tentar saber o que realmente aconteceu. Ele (Matheuzinho) viajou para o jogo do meio de semana (contra o Racing, no Uruguai) e, de lá para cá, não treinou. De repente, nos pegou de surpresa vê-lo cortado do treinamento de sexta à sábado e, naturalmente, sem vir para o jogo neste domingo", explicou o treinador.

A insatisfação com o trabalho de Ana Carolina começou ainda no ano passado com o caso do lateral Diego Palacios. O jogador passou por duas cirurgias desde que foi anunciado, em janeiro de 2024. Logo no primeiro mês, ele foi submetido a intervenção para corrigir uma lesão no menisco.

Ele jogou por 50 minutos e voltou a ficar fora de ação por causa de um problema na mesma região. O equatoriano ficou três meses tratando o problema de maneira conservadora, ou seja, apenas com fisioterapia, até ser submetido a uma nova cirurgia, em junho, para corrigir uma lesão crônica na cartilagem.

Outro caso de problema físico de longo prazo no Corinthians é o de Rodrigo Garro. Com uma tendinopatia patelar no joelho direito, o meia argentino teve de viajar à Espanha para fazer um tratamento especial e só deve voltar a jogar em julho, após a parada para o Mundial de Clubes da Fifa.