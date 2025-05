Estádio do Arsenal recebe final brasileira de várzea: 'Nunca imaginei'

O estádio do Arsenal, em Londres, sedia hoje uma partida única em sua história: uma final da várzea brasileira. Nesta tarde, dois times amadores da região metropolitana de São Paulo se enfrentam em pleno Emirates pelo título da Copa OMO Varzenal, campeonato de "sósias" do clube inglês.

Várzea realizando sonhos

Arsenal Guarulhos e 13 do Arsenal, de Jaçanã, conquistaram a vaga na final e a viagem à capital inglesa. Eles duelam na arena do norte de Londres a partir das 12h30 (de Brasília) para definir quem voltará ao Brasil com a taça do torneio. O estádio, menos de 24 antes, foi palco da vitória do time da casa no confronto direto que confirmou a vice-liderança na Premier League.

A Copa OMO Varzenal reuniu oito times amadores da várzea paulistana com inspiração no time londrino. Todas as equipes selecionadas são batizadas em homenagem ao Arsenal inglês.

Do terrão para o Emirates. As duas primeiras fases do mata-mata foram realizadas em março, em um campinho de terra em Santo André. Lá, os vencedores dos duelos das semis confirmaram o carimbo no passaporte.

Arsenal de Guarulhos (azul) e 13 do Arsenal, do Jaçanã, protagonizam a final da Copa OMO Varzenal, no Emirates Stadium Imagem: Ton Valentim

Quando anunciaram o campeonato, não botei muita fé. Pensei: 'A várzea vai fazer o que lá na Inglaterra?'. Mas daí começou a fluir, fomos acreditando. Tem gente aqui que nunca viajou, que sonha com isso, então vamos brigar pelo nosso sonho. Está surreal o quanto a várzea cresceu... Olha o patamar que trouxe a gente. Nunca imaginei que poderia chegar aqui através da várzea.

Alef Silva, atacante do 13 do Arsenal

Estamos trazendo não só o nome do Arsenal de Guarulhos, mas representando também todas as nossas comunidades e os times da várzea de São Paulo. Esse tipo de projeto é importante porque ainda existem vários talentos na várzea que precisam de oportunidade. Estar aqui é diferente, em um estádio que a gente só vê pela televisão.

Jonathas Zangado, volante e capitão do Arsenal de Guarulhos

O campeonato foi idealizado em parceria com o Arsenal pela OMO, marca de cuidados com roupas da Unilever, Kondzilla e agência MuellenLowe. Dentro do projeto, está sendo gravado um documentário para contar a história de como um evento da Grande São Paulo foi terminar na casa de um dos times mais conhecidos no mundo.

Vindo de comunidades "vizinhas" em São Paulo, os dois finalistas medirão forças em evento inédito no estádio localizado a quase 10 mil km de distância. Eles encararam mais de 16h de viagem, com conexão, para a disputa da primeira partida da várzea brasileira no icônico estádio. O jogo será transmitido pelo canal da Kondzilla no YouTube, com direito a telões para os torcedores que ficaram no Jaçanã e em Guarulhos.

Sem precedentes na várzea

O projeto levou cerca de 60 pessoas para a capital da Inglaterra, entre jogadores, comissões técnicas e equipes de produção. Antes de pisarem no gramado do Emirates para a final, os elencos dos dois "sósias" brasileiros do Arsenal visitaram cartões postais de Londres.

Emirates Stadium, estádio do Arsenal Imagem: Dylan Martinez/Reuters

Muitos dos jogadores envolvidos estão vivendo uma experiência internacional pela primeira vez. Os dois times de várzea possuem elencos que mesclam atletas mais experientes e outros mais jovens, alguns com passagens por clubes profissionais e outros que ainda nem haviam saído do Brasil.

Levar uma final brasileira de várzea para o estádio do Arsenal é um marco de representatividade e valorização de uma das expressões mais autênticas do nosso futebol. Ver esses times ocuparem o icônico Emirates Stadium é mais do que simbólico. Essa conexão inesperada reforça nosso compromisso em dar visibilidade às histórias reais e inspirar novas gerações a acreditarem no poder transformador do esporte.

Giovanna Gomes, CMO de home care Latam na Unilever

Inédito, o projeto uniu diversas pontas para sair do papel. A ideia é uma cocriação tripla que foi abraçada pelo Arsenal, clube fundado por operários ingleses, em processo que durou aproximadamente um ano. A espera enfim chegou ao fim, e a bola vai rolar no Emirates para a sua primeira partida de várzea brasileira.

Quartas e semifinais da Copa OMO Varzenal foram realizadas em campo de terrão de Santo André Imagem: Divulgação/Copa OMO Varzenal

A Copa OMO Varzenal se conecta muito bem com a nossa crença de marca, que é: 'Bota sua roupa para jogo, porque se sujar faz bem'. A cultura da várzea também é sobre resiliência, paixão e o suporte da comunidade. Então, a criação da copa vem para celebrar esses valores e dar visibilidade mundial para essa cultura que é tão relevante no Brasil.

Yasmine Antacli, diretora de marketing na Unilever

*O repórter viajou a convite da Unilever.