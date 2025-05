Conmebol define data para sorteio das oitavas da Sul-Americana

A Conmebol confirmou que o sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana será realizado no dia 2 de junho, logo após o encerramento da fase de grupos, previsto para 29 de maio. A partir desse sorteio, serão definidos os cruzamentos dos clubes até a grande final, marcada para 22 de novembro, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

Os líderes de cada um dos oito grupos avançam diretamente às oitavas. Já os segundos colocados disputam os playoffs contra os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. Esses confrontos eliminatórios serão disputados em julho, com jogos de ida nos dias 15, 16 e 17, e partidas de volta em 22, 23 e 24.

Os duelos dos playoffs, porém, não serão definidos por sorteio. O chaveamento é determinado pelo desempenho: o melhor segundo colocado da Sul-Americana enfrentará o pior terceiro da Libertadores, o segundo melhor encara o segundo pior, e assim por diante, até o oitavo melhor segundo contra o oitavo pior terceiro. Já as oitavas de final, sim, terão sorteio ? os oito líderes da Sul-Americana ficarão no pote A, e os classificados dos playoffs no pote B.

Até o momento, três equipes já asseguraram a liderança de seus grupos e, portanto, a vaga direta nas oitavas: Universidad Católica (EQU), no Grupo B; Mushuc Runa (EQU), no E; e Lanús (ARG), no G. O San Antonio Bulo Bulo também garantiu sua presença nas oitavas via Libertadores. Outros sete clubes estão matematicamente classificados ao mata-mata, ainda que, por ora, em posição de playoff: Huracán (ARG), Godoy Cruz (ARG), Grêmio (BRA), Palestino (CHI), Once Caldas (COL), Fluminense (BRA) e Cienciano (PER).

O sorteio das Oitavas de Final da CONMEBOL Sudamericana será em 2 de junho.

Entre os clubes brasileiros, a disputa segue aberta. Nenhum deles está garantido nas oitavas até agora. O Cruzeiro, por outro lado, é o único já eliminado. Os demais ainda têm chances de avançar, seja diretamente ou por meio dos playoffs.

O Corinthians também briga por classificação. Após vencer o Racing-URU fora de casa, o Timão chegou a oito pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo C. Para avançar diretamente às oitavas, precisa derrotar o líder Huracán, que tem 11, e tirar uma diferença de sete gols no saldo. Mais viável, porém, é a vaga no playoff: para isso, basta vencer ou torcer por um tropeço do América de Cali, que está um ponto atrás e enfrenta o já eliminado Racing.

Grêmio, Fluminense, Atlético-MG, Vasco e Vitória também seguem na briga por vaga no mata-mata. O Tricolor gaúcho precisa vencer o Sportivo Luqueño e torcer por derrota do Godoy Cruz para assumir a liderança do Grupo D. O Flu decide a vaga direta nas oitavas contra o Once Caldas, no Maracanã, e precisa vencer. Já o Galo, segundo colocado no Grupo H, enfrenta o líder Cienciano na Arena MRV e precisa ganhar para se classificar em primeiro ? em caso de derrota, pode até ser eliminado, dependendo do resultado de Caracas x Iquique.

Entre os que lutam por vaga nos playoffs, o Vasco, com cinco pontos, enfrenta o Melgar, segundo colocado do Grupo G, e precisa vencer em São Januário. O Vitória, com seis pontos, encara a Universidad de Quito, já classificada, e depende também do resultado de Defensa y Justicia x Cerro Largo para avançar.