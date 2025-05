Comissão de clubes leva sugestões à CBF para mudar atuação do VAR

Do UOL, no Rio de Janeiro

Enquanto a CBF se reorganiza após o afastamento do presidente Ednaldo Rodrigues, os integrantes da comissão nacional de clubes terão na manhã de hoje uma reunião para tratar de arbitragem.

A ideia, segundo o UOL apurou, é passar pelo menos três sugestões ao chefe do setor, Rodrigo Martins Cintra, para serem implementadas. Todas têm relação com o VAR.

Quais as sugestões?

1 - Que quando o árbitro de campo chegar à área de revisão, à beira do campo, o áudio dele com a cabine do VAR seja desligado. A ideia é que o árbitro central interprete o lance sem as sugestões do VAR no ouvido.

Esse cenário incomoda os clubes porque o VAR, no intuito de auxiliar, por vezes argumenta para convencer o árbitro central a respeito da interpretação sugerida.

2 - Que após lance de gol, o VAR tenha dois minutos para buscar irregularidades. E depois, se for encontrada alguma questão, o árbitro de campo tenha mas dois minutos para revisar, se necessário.

A ideia é que se alguma irregularidade não for achada em dois minutos, significa que ela não é clara/escandalosa o suficiente para justificar a intervenção do VAR e eventual anulação.

3 - Que eventuais irregularidades na fase de ataque de um lance de gol (se houve uma falta antes, por exemplo) só sejam consideradas se acontecerem de 25 segundos antes da bola na rede em diante.

O diálogo na comissão de clubes é também para ver como o chefe dos árbitros enxerga esses temas e se é possível aplicar as sugestões diante do protocolo atual do VAR.

Quem faz parte da comissão?

Em 2025, a comissão de clubes tem Júlio Casares (São Paulo), Luiz Eduardo Baptista (Flamengo), Marcelo Paz (Fortaleza), Carlos Amodeo (Vasco da Gama), Alessandro Barcellos (Internacional), Adalberto Baptista (Botafogo-SP), Flávio Horta (Volta Redonda), João Vitor (Maringá) e Rogério de Siqueira (ASA).