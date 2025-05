Com Palmeiras e São Paulo, Conmebol define data do sorteio das oitavas da Libertadores

A Conmebol definiu, nesta segunda-feira, a data do sorteio das oitavas de final da Libertadores. Os confrontos da primeira fase do mata-mata serão definidos no dia 2 de junho, a partir das 12 horas (de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

A primeira fase da Libertadores tem seu fim previsto para a próxima semana, quando os times disputam a sexta e última rodada da fase de grupos. Com uma rodada pendente, a competição já conhece oito dos 16 clubes já classificados, incluindo os brasileiros Palmeiras e São Paulo.

??? Anote na agenda! O sorteio das Oitavas de Final da CONMEBOL #Libertadores será em 2? de junho: o caminho rumo à #GloriaEterna. pic.twitter.com/LTqHgCm6Qm ? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 19, 2025

O Palmeiras é o único time com 100% de aproveitamento e já garantiu, inclusive, a primeira posição do Grupo G e geral, com 15 pontos conquistados. A outra vaga da chave será definida entre Cerro Porteño e Sporting Cristal, que têm sete e quatro pontos, respectivamente.

Enquanto o São Paulo carimbou a vaga com uma rodada de antecedência. O Tricolor, com 11 pontos, tenta assegurar a primeira posição do Grupo D. O outro classificado da chave é o Libertad, com oito pontos.

Os outros classificados são Central Córdoba (Grupo C), Penãrol (Grupo H), Racing (Grupo E), River Plate (Grupo B) e Vélez Sarsfield (Grupo H).