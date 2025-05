Com Palmeiras e Santos, Prime Video exibe oito jogos da volta da 3ª fase da Copa do Brasil

O Prime Video exibe oito jogos da volta da terceira fase da Copa do Brasil nesta semana. Equipes como Palmeiras, Santos, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Atlético-MG e Bahia protagonizam a grade de transmissão da plataforma de streaming.

O Verdão entra em campo nesta quinta-feira, contra o Ceará, no Allianz Parque, em São Paulo, às 19h30 (de Brasília). A equipe alviverde necessita de um simples empate para avançar às oitavas de final. Isso porque venceu o jogo de ida por 1 a 0.

Semana decisiva! ? Serão três dias de puro suco do melhor do nosso futebol! Vamos conhecer os times classificados às oitavas da #CopaBetanoDoBrasil! ? pic.twitter.com/LxAytUsMcg ? Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) May 19, 2025

Já o Santos precisa de uma vitória contra o CRB para se classificar no tempo normal. O Peixe empatou em 1 a 1 na Vila Belmiro, no jogo de ida, e joga sua vida na Copa do Brasil fora de casa. As equipes se enfrentam na quinta, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Além disso, a plataforma também irá transmitir o duelos entre Flamengo x Botafogo-PB, Aparecidense x Fluminense, Grêmio x CSA, Atlético-MG x Maringá, Bahia x Paysandu e Athletico-PR x Brusque.

Veja os jogos que serão transmitidos pelo Prime Video