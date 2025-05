Clubes exigem alteração do processo eleitoral da CBF e outras sete mudanças; confira

Na noite desta segunda-feira, clubes da Liga Forte União (LFU) e Libra (Liga do Futebol Brasileiro) divulgaram mais um comunicado sobre a eleição na CBF, que deve definir Samir Xaud como novo presidente da entidades. Os clubes listaram oito pontos e pediram prioridade e urgência da gestão para tratar os temas, incluindo a alteração do processo eleitoral, criação da Liga e estabelecimento de fair play financeiro.

"O futuro do futebol brasileiro é inegociável para nós. E os Clubes brasileiros estão juntos, mobilizados e conscientes de que este momento, de mais uma eleição conturbada para a escolha da próxima liderança à frente da Confederação Brasileira de Futebol, demanda ações e medidas objetivas de transformação, transparência e modernização do nosso futebol", diz parte da nota.

Presidente da Federação Roraimense de Futebol, o médico Samir Xaud oficializou sua candidatura no último domingo, com o apoio formal de 25 federações estaduais ? com exceção apenas de São Paulo e Mato Grosso ? e de dez clubes, atendendo aos requisitos mínimos do regulamento eleitoral, que exige o apoio de pelo menos oito federações e cinco instituições.

Os outros 30 clubes prestaram apoio a Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), que não conseguiu inscrever sua chapa. Com a maioria a favor de Xaud, o dirigente paulista não conseguiu alcançar o número necessário de federações para formalizar sua candidatura, contando com o apoio de apenas duas delas.

A eleição ocorrerá em meio a uma nova fase política da Confederação Brasileira de Futebol, após a saída de Ednaldo Rodrigues da presidência, e será conduzida por uma Comissão Eleitoral Independente. O mandato do novo presidente será válido até 2029. A votação está marcada para acontecer no dia 25 de maio, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Presidente destituído da CBF, Ednaldo Rodrigues havia pedido ao Supremo Tribunal Fedral (STF) a suspensão do pleito convocado pelo interventor Fernando Sarney. Contudo, nesta segunda-feira, Ednaldo desistiu de tentar voltar ao cargo.

Confira as exigências feitas pelos clubes:

1. Alteração do processo eleitoral, especialmente no que se refere ao peso dos votos;



2. Obrigatoriedade da participação dos Clubes em todas as Assembleias Gerais da CBF;



3. Compromisso de criação da Liga e reconhecimento de que as propriedades comerciais das Séries A e B pertencem aos Clubes;



4. Alteração das regras de governança, dando efetivamente poder executivo à Comissão Nacional de Clubes;



5. Profissionalização da arbitragem garantindo dedicação exclusiva dos árbitros das séries A e B, e investimento em treinamento permanente.



6. O calendário do ciclo 2026-2030 precisa ser aprovado por Libra e LFU em conjunto com a CBF;



7. Fomento e apoio financeiro especialmente direcionado às Séries B, C e D assim como ao Futebol Feminino



8. Estabelecimento de regras de "Fair Play" financeiro