Cleber Xavier tenta resolver problemas no Santos antes de "decisão" na Copa do Brasil

Cleber Xavier segue em busca de sua primeira vitória no comando do Santos. Neste domingo, o treinador amargou a segunda derrota, desta vez no clássico contra o Corinthians, por 1 a 0, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo na Neo Química Arena, o treinador precisa virar logo a chave e resolver os problemas antes de "decisão" na Copa do Brasil.

Na quinta-feira, o Peixe enfrenta o CRB, em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, a partir das 21h30 (de Brasília). Dessa vez, o Santos terá um tempo de preparação menor em relação ao que teve antes dos últimos dois jogos. Além disso, luta contra as lesões para ter o melhor à disposição.

"Passamos por duas semanas mais longas de treino, treinamos muitas situações, como eu falei antes, melhoramos a nossa posição defensiva, dando poucas chances aos adversários. Aqui é difícil jogar, o adversário teve duas situações, esse chute do primeiro tempo e o gol no segundo tempo. Contra o Grêmio a mesma coisa aconteceu lá. Então estamos evoluindo nessa parte, a parte ofensiva precisa sair dessa pressão, mas é trabalho. Conversei com eles agora no vestiário. Sintam a derrota. Vão para a suas casas, com suas família, sintam isso e amanhã de novo a gente continua o trabalho e eles entenderam isso e muitos jogadores ali dentro se posicionando nessa questão de que nós vamos sair dessa dessa situação", avaliou Cleber Xavier.

O treinador ganhou uma dor de cabeça: o atacante Soteldo voltou a sentir um problema na coxa e foi substituído aos 25 minutos do segundo tempo. O venezuelano será reavaliado pelo Departamento Médico, mas deve ser desfalque para o compromisso em Alagoas, assim como Aderlan, suspenso. Além disso, o Santos vive a expectativa para o retorno de Neymar, que está em transição física, após se recuperar de lesão muscular na coxa esquerda.

"É lógico que no jogo, o resultado é a coisa mais importante do futebol, mas só chega ao resultado o trabalho e o crescimento e é o que a gente tá tentando fazer. Não vou pensar lá na frente, conheço o calendário. Sei a sequência, mas eu tenho que pensar no CRB. É uma decisão, eu não conto com Escobar para essa decisão, depois tem que fazer uma análise em cima dos jogadores que não puderam participar hoje por lesão, aqueles que estão voltando, acho que na terça-feira ou até mesmo na quarta-feira eu consigo definir a equipe", analisou o treinador.

O Santos terá três dias para se preparar para o jogo. O treinador revelou parte do planejamento e buscará corrigir o que precisa junto com os jogadores. No Brasileirão, o Peixe vive situação ruim, ocupando o 19° lugar, com apenas cinco pontos conquistados.

"A gente tem conversado direto com a comissão, com jogadores. Tem mostrado para eles os nossos acertos e os nossos erros na análise do jogo. Amanhã faremos novamente para que na terça a gente já inicia a preparação do jogo contra o CRB. E é trabalho, é vídeo, é conversa, é botar o cara em baixo do braço, mesmo aqueles experientes eles sentem essa falta de vitória. Todo mundo fica sentido por ela não vir, por aquele gol que não entrou, por aquela bola que passou perto. Mas feliz porque tá construindo alguma coisa. É, a necessidade ela é imediata de vitória. Então a gente tem que focar, trabalhar e achar que no próximo vai dar. E trazer com energia para cima. Tem jogadores que assimilam o melhor, que trazem essa energia para cima. E eles nos ajudam muito no dia de jogo", finalizou.