Bola de Ouro tem data marcada e iguala prêmios entre homens e mulheres

A cerimônia da Bola de Ouro, que concede as honrarias individuais mais cobiçadas do futebol, finalmente tem data e local definidos. A Uefa informou, nesta segunda-feira, que a 69ª edição acontecerá no dia 22 de setembro, no icônico Théâtre du Châtelet, em Paris. A novidade no evento vai ser o mesmo número de categorias para o futebol masculino e feminino.

Desta vez, a festa que reúne os atletas que se destacaram mundialmente não coincide com as datas dos jogos internacionais do futebol feminino, quando as jogadoras estão em treinamento obrigatório com as respectivas seleções nacionais.

"Estamos orgulhosos de expandir nosso reconhecimento para incluir três novas categorias que celebram as conquistas das jogadoras", anunciou a Uefa, que desde o ano passado organiza o famoso evento em conjunto com a revista "France Football".

Os candidatos aos prêmios serão anunciados no início de agosto. Na última edição do prêmio Bola de Ouro, o espanhol Rodri levou o troféu na categoria masculino enquanto Aitana Bonmati foi a vencedora representando o futebol feminino.

A escolha do meio-campista do Manchester City deixou em segundo lugar o atacante brasileiro Vinicius Jr, do Real Madrid, em episódio que rendeu bastante polêmica. Ao saber que não seria o escolhido, o atleta revelado pelo Flamengo não compareceu à cerimônia.

Nesta edição, os organizadores vão entregar, também para a categoria feminina, o Troféu Kopa (à melhor jogadora jovem), o Troféu Yashin (melhor goleira) e o Troféu Gerd Müller (para a artilheira da temporada). "Este ano nos orgulhamos de alargar o nosso reconhecimento para incluir três novas categorias que celebram os feitos das jogadoras", disse a entidade em seu site.

A Bola de Ouro analisa o desempenho dos candidatos a partir do segundo semestre de um ano com os seis primeiros meses seguintes. A votação conta com a participação de jornalistas dos cem países melhores posicionados no ranking da Fifa.