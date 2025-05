Bia Haddad fatura maior vitória em 7 meses e avança em torneio preparatório para Roland Garros

Em preparação para Roland Garros, Beatriz Haddad Maia conquistou nesta segunda-feira sua maior vitória em sete meses, em sua estreia no WTA 500 de Strasbourg, na França. A tenista número 1 do Brasil buscou a virada para superar a dinamarquesa Clara Tauson por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/5.

Tauson é a atual 22ª do ranking mundial, já tem um título e um vice na temporada. E está no auge, ocupando o 11º posto na lista do ano. Bia não vencia uma adversária deste nível desde outubro do ano passado, quando derrotou a americana Madison Keys, que viria a se sagrar campeã do Aberto da Austrália, em janeiro.

A vitória tem grande importância neste momento da temporada por acontecer às vésperas de Roland Garros, que começa no próximo domingo, e também por resgatar a confiança da brasileira, que vive um dos piores momentos de sua carreira. Ela exibe retrospecto de apenas quatro vitórias e 14 derrotas no ano, sendo que chegou a acumular nove derrotas consecutivas, entre janeiro e o fim de abril.

A sequência negativa custou à brasileira seguidas posições no ranking da WTA. Nas últimas semanas, deixou o Top 20 pela primeira vez no ano. Nesta segunda, caiu uma posição, para o 23º posto, sendo superada justamente por Clara Tauson.

Na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, Bia enfrentará a americana Ashlyn Krueger, de 21 anos. Será o primeiro confronto entre a brasileira e a número 37 do mundo.

Vindo de derrota na estreia no WTA 1000 de Roma, Bia começou a partida em ritmo lento no saibro francês e parecia caminhar para uma nova dura derrota na temporada. A adversária de 22 anos assumiu rapidamente o controle do jogo ao obter duas quebras de saque e fechou o primeiro set.

A brasileira reagiu na segunda parcial. Bia aproveitou sua primeira chance de quebra e se impôs no saque da dinamarquesa, que não conseguiu o mesmo ao desperdiçar dois break points. Sustentando a vantagem conquistada, Bia encaminhou o set, empatou o confronto e forçou a disputa do terceiro set.

Os números atestavam o crescimento da brasileira em quadra. No set inicial, anotara apenas três bolas vencedoras e 13 erros não forçados. Na parcial seguinte, Bia elevou o número de winners para 12. E contabilizou menos erros: apenas oito.

Cada vez mais à vontade em quadra, Bia começou melhor o terceiro set, com chances de quebrar o saque da dinamarquesa. Oscilante, Tauson sucumbiu no terceiro game e a brasileira abriu 2/1. Mas a vantagem só durou até o oitavo game. Bia exibia dificuldades no saque, principalmente no segundo, e permitiu a quebra da rival, que empatou em 4/4.

O jogo, então, ganhou em equilíbrio, com chances de quebra para ambos os lados. Num deles, Tauson chegou a ter um match point, salvo pela brasileira. Bia foi mais eficiente em sua oportunidade de quebra, fez 6/5 e confirmou a vitória ao converter seu primeiro match point após 2h44min de confronto.

MELO E MATOS SÃO ELIMINADOS

Também nesta segunda os brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos foram eliminados logo na estreia no ATP 250 de Genebra, na Suíça. Os atuais campeões da chave de duplas do Rio Open foram superados pelo argentino Guido Andreozzi e pelo francês Theo Arribage por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

"Tivemos algumas poucas chances e não conseguimos aproveitar. Acho que é isso que tem ocorrido ultimamente. A gente está jogando bem, tendo a chance, mas não estamos conseguindo aproveitar para, de repente, passar na frente e deslanchar no jogo. Eles jogaram bem. Agora é treinar essa semana bem, para chegar com tudo em Roland Garros", analisou Melo.

Agora a dupla vai se concentrar nos treinamentos visando a estreia na chave de duplas de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada.