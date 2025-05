Athletico-PR divulga relacionados para jogo decisivo pela Copa do Brasil; veja provável escalação

O Athletico-PR divulgou, nesta segunda-feira, a lista de relacionados do técnico interino João Correia para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Furacão enfrenta o Brusque nesta terça, às 19h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba.

O meio-campista Patrick retorna ao time após ficar de fora da derrota para o Vila Nova, por 2 a 1, no último sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador se recuperou de um desconforto muscular e é opção para Correia. Falcão também se recuperou de um desconforto e reforça a equipe. O meia foi baixa nos últimos dois jogos do Furacão.

Em contrapartida, o interino não poderá contar com o zagueiro Arthur Dias. O jovem de 18 anos sentiu um desconforto muscular após jogo pelo time sub-20 e ficou de fora da relação. Ele foi relacionado em seis dos oito jogos do Athletico-PR na Série B, mas ainda não estreou no profissional. Hayern, com entorse no tornozelo esquerdo, segue como desfalque.

??? Os 25 jogadores relacionados para #CAPxBRU pela Copa do Brasil. pic.twitter.com/TCqmBvPnO6 ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 19, 2025

Uma provável escalação do Furacão tem: Mycael; Habraão, Tobias Figueiredo, Léo e Esquivel; Raul, Felipinho, Luiz Fernando, Giuliano e Tevis; Alan Kardec.

O Athletico-PR busca a vitória para conquistar a classificação e afastar a má fase na temporada. O time de Curitiba acumulou três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos e não vence desde o dia 20 de abril, quando bateu o CRB por 2 a 0.

A equipe paranaense precisa de um simples triunfo para carimbar a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Os times ficaram no 0 a 0 no jogo de ida.