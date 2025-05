Verstappen 'brilhante' e o erro de Piastri: as frases do GP de Ímola

Após três corridas sem subir ao topo do pódio, Max Verstappen (Red Bull) teve uma atuação sólida para vencer o Grande Prêmio da Emilia-Romagna, em Ímola, na Itália.

Confira a seguir alguns dos momentos e frases que marcaram a sétima etapa da temporada de Fórmula 1, como Max sendo chamado de "brilhante" e Ronaldo Fenômeno desejando uma "boa energia" para Gabriel Bortoleto, mas errando o nome do piloto brasileiro.

Verstappen brilhante

Com a vitória em Ímola, Verstappen soma 124 pontos, ficando em 3º lugar na classificação atrás de Lando Norris (133 pontos) e do 1º colocado na classificação Oscar Piastri (146), ambos da McLaren. Em Ímola, Chrstian Horner, chefe da Red Bull, elogiou muito o piloto holandês.

Uau, Max! 400 corridas, e você venceu. Pilotagem brilhante, fim de semana brilhante. Parabéns! Você realmente dominou a corrida Christian Horner, chefe da Red Bull

Em coletiva pós-corrida, o tetracampeão retribuiu os elogios à equipe.

Estou incrivelmente orgulhoso de todo mundo. Foi uma semana muito importante para nós Max Verstappen

Erro na largada

Conquistando o segundo e terceiro lugares no pódio com Norris e Piastri, respectivamente, a McLaren deixou Ímola com motivos para comemorar, mas um pouco frustrada. Piastri, que largou na pole mas foi ultrapassado por Verstappen na primeira curva, falou sobre o equívoco na largada.

Freei muito cedo [na largada], e foi uma excelente manobra de Verstappen. Estou desapontado. Acho que nós tomamos algumas decisões erradas. Parabéns ao Max e à Red Bull, eles fizeram um excelente trabalho Oscar Piastri, piloto da McLaren

Oscar Piastri corre na pista de Ímola Imagem: Divulgação/McLaren

Norris satisfeito

Segundo colocado, Lando Norris também falou sobre o resultado. O britânico acredita que o 2º lugar era o que melhor poderia fazer em Ímola.

Foi uma corrida longa, difícil de ultrapassar. Foi o máximo que pude. A Red Bull estava mais rápida e não conseguimos alcançar Lando Norris

Duas faces da mesma moeda

Lewis Hamilton também foi só elogios à sua equipe, a Ferrari, após conquistar o 4º lugar. O hexacampeão elogiou a sinergia com a equipe italiana. Já seu companheiro, Charles Lecrec, reclamou do 6º lugar em entrevista ao portal Grande Prêmio após a corrida.

Muitas coisas positivas. A estratégia foi fantástica e a equipe fez chamadas perfeitas. Senti uma sinergia real com a equipe e acho que o acerto estava ótimo Lewis Hamilton

Estou muito desapontado. Tudo estava indo bem, então o safety-car virtual foi acionado e nos custou muitas posições. Depois veio o safety-car na pista, que nos custou ainda mais. Foram acionados em péssimos momentos em relação à nossa estratégia Charles Leclerc

Derrapada do Fenômeno

Convidado pela Ferrari, Ronaldo Fenômeno esteve presente no GP de Ímola. Andando pelo grid antes da corrida, o ex-jogador concedeu entrevista ao vivo na Band e errou o nome de Gabriel Bortoleto, chamando o jovem de "Bertoloto".

Acabei de passar ali também, na frente do carro do Bertoloto pra passar uma boa energia para ele. Vamos ver no que vai dar Ronaldo

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no GP de Emilia-Romagna Imagem: Jayce Illman/Getty Images

Bortoleto na lanterna

Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou o GP de Ímola em último lugar. O piloto brasileiro culpou o resultado ruim ao safety-car virtual, e também comentou a estratégia da escuderia suíça.