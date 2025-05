Artilheiro do São Paulo, André Silva comenta calendário "apertado" e projeta duelo contra o Náutico

André Silva é o artilheiro do São Paulo em 2025. O atacante tricolor marcou o gol da vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1, no último domingo, mas já virou a chave para o duelo decisivo contra o Náutico, marcado para esta terça-feira, no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela Copa do Brasil.

Em entrevista à SPFC Play, no treino desta segunda, André falou justamente sobre o curto período de espaço entre os jogos. O elenco teve duas sessões de treino após o jogo contra o Grêmio e embarcou nesta tarde para Recife. O atacante ainda projetou o duelo.

"O calendário é muito apertado, então a gente tem que se preparar da melhor forma. A cada dois, três dias a gente está dentro de campo, e o São Paulo precisa estar sempre vencendo", disse André.

"Sabemos que vai ser um jogo duríssimo (Náutico), por ser fora de casa, são três horas de viagem. A gente precisa se concentrar e se preparar bem para esse jogo. Vai ser uma guerra. Mas entramos como São Paulo, concentrados com aquilo que sabemos fazer para matar as chances que tivermos lá na frente, não tomar gols, o que é importante, e passar para a próxima fase", completou.

? Confira como foi o último treino do Tricolor antes da viagem para Recife, além de um bate-papo com André Silva! ? Assista completo ?? https://t.co/zRC0Io3fdg#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/SzzPCMgWvs ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 19, 2025

André Silva é o artilheiro isolado do São Paulo na temporada. Em 27 jogos disputados, o camisa 17 anotou 11 gols, seis a mais que Ferreira e Luciano, que dividem o segundo posto da artilharia tricolor. O centroavante dedicou os tentos aos companheiros.

"Gratificante (artilharia). A gente tem que plantar para poder colher lá na frente. Além de ser um trabalho meu, também é um conjunto. O grupo fortalece e me dá o suporte para isso, então eu quero dedicar esses 11 gols para os meus companheiros, porque eles estão sempre comigo para me ajudar", destacou.

O São Paulo precisa apenas de um empate para confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, já que venceu por 2 a 1 na ida. O jogo de volta da terceira fase está marcado para as 21h30 (de Brasília).