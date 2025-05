Amizade! Sean Strickland revela luta recusada contra Caio Borralho: "Nós dois dissemos não"

Sem lutar desde agosto do ano passado, Caio Borralho já expressou - múltiplas vezes - sua insatisfação com a dificuldade de marcar seu próximo compromisso no UFC. Mas, aparentemente, o peso-médio (84 kg) brasileiro teve a oportunidade de medir forças com um ex-campeão da categoria e recusou a oferta.

Pelo menos é o que garante Sean Strickland. Em entrevista ao canal 'Helen Yee', do 'Youtube', 'Tarzan' - como é conhecido - revelou que o UFC tentou casar um confronto entre ele e Borralho, mas ambos rejeitaram a proposta. Isso porque, de acordo com o ex-campeão, a relação entre os dois vai além do octógono e, sendo assim, a amizade falou mais alto que os interesses profissionais. O americano ainda deixou claro que, de sua parte, só enfrentaria o amigo em caso de uma disputa pelo cinturão até 84 kg da liga.

"Eu queria enfrentar aquele garoto RDR (Reinier de Ridder), mas Mick (Maynard) queria que eu enfrentasse Caio (Borralho). Um cara tão legal. Eu disse não. Bem, nós dois meio que dissemos não. É uma daquelas coisas estranhas onde eu meio que conheço ele. Conheço a esposa dele, conheço a família dele. Tipo, em uma coletiva de imprensa: 'Oi, Caio, como está seu bebê? O que, ele vai fazer dois (anos)?'. É estranho porque eu o conheço e conheço a família dele. Não é divertido. Eu até lutaria (com Caio) se fosse pelo cinturão, mas não só para preencher uma vaga (no evento). A gente se respeita", declarou Strickland.

Sem adversário

Com a recusa mútua por um combate contra Sean Strickland, Caio Borralho se vê em uma situação complicada na liga. Com a maioria dos seus principais concorrentes na divisão dos médios indisponível para enfrentá-lo neste momento, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' ainda tenta convencer o russo naturalizado francês Nassourdine Imavov a encará-lo no octógono.

O problema é que Imavov, primeiro colocado no ranking até 84 kg do Ultimate, já negou ter interesse em um possível duelo contra Borralho e parece estar disposto a aguardar pela sua oportunidade de lutar pelo cinturão dos médios. O russo, inclusive, foi escalado como reserva da próxima disputa de título na categoria, entre Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev, agendada para o dia 16 de agosto, na edição de número 319.

