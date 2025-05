44º Troféu Brasil Loterias Caixa Interclubes de Atletismo será em São Paulo

O 44º Troféu Brasil Loterias Caixa Interclubes de Atletismo 2025 será realizado do dia 31 de julho a 3 de agosto, em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB). A entrada do evento será gratuita e terá atrações para o público. Esta é a segunda vez que o local recebe o Troféu Brasil.

ONDE ASSISTIR

Os quatro dias de disputas da principal competição interclubes da América Latina, com duas etapas por dia, pela manhã e à tarde, serão transmitidos ao vivo no YouTube do Time Brasil e no Canal Olímpico.

Provas paralímpicas serão inseridas no programa, como na última edição. Para os olímpicos, uma atração a mais será a briga por índices e pontos no ranking do mundo para o Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio, no Japão, de 13 a 21 de setembro.

A expectativa é de que o CTPB receba um número expressivo de atletas e paratletas. No total, competiram no ano passado 771 atletas (319 no feminino e 452 no masculino), sendo 66 atletas paralímpicos.

"Tenho certeza de que será um outro Troféu Brasil memorável, com exemplos de inclusão, cultura esportiva e do poder do esporte como ferramenta de inclusão e transformação social", afirmou Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt.

ÚLTIMA EDIÇÃO

O Esporte Clube Pinheiros de São Paulo foi eneacampeão do Troféu Brasil em 2024. O clube paulista conquistou o seu nono título consecutivo com 542 pontos, vencendo também nos naipes feminino (284) e masculino (258). O Praia Clube-Exército-Futel, de Uberlândia-MG, foi vice-campeão brasileiro com 403 pontos e também no feminino (176) e masculino (227). A Orcampi, de Campinas-SP, foi a terceira colocada no geral (147 pontos), no feminino (84) e masculino (63).

Os melhores atletas do Troféu Brasil foram Luiz Maurício da Silva, com o ouro, índice olímpico e recorde sul-americano no lançamento do dardo (85,57 m) e Viviane Lyra, com recorde brasileiro e da competição para os 20.000 m da marcha atlética (1:30.38.3).