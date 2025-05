16ª Meia Maratona das Cataratas reúne milhares de corredores em meio à natureza

Mais que um desafio físico, a 16.ª Meia Maratona das Cataratas foi uma imersão na natureza para mais de quatro mil apaixonados por corrida. Realizada no último domingo, 18, a prova contou com percursos de 21km e 8km, ambos inteiramente dentro do Parque Nacional do Iguaçu. A corrida, que já é destaque no calendário do atletismo nacional, reuniu 3.016 corredores concluintes e mais de mil acompanhantes para assistir ao evento.

Atletas, familiares, amigos e convidados chegaram cedo, antes do amanhecer, para correr e torcer no Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Mundial Natural. Os percursos tiveram largada e chegada ao lado das Cataratas do Iguaçu - uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza.

Entre os participantes, a maioria era composta por brasileiros de 332 cidades e vários estados. Competidores de mais oito países estiveram presentes em Foz do Iguaçu. Os paraguaios formaram o maior grupo de estrangeiros, com 465 atletas. Outros participantes vieram da Argentina, Uruguai, Áustria, Peru, Polônia, Chile e Estados Unidos.

O vencedor da prova masculina de 21km foi Jonilson Pinto Prates, de Cariacica, no Espírito Santo. "Me preparei por dois meses para essa prova. Sabia que o percurso tinha variações e inclinações. É a minha primeira vez participando. Uma prova com clima e recepção excepcionais. Na minha primeira vez, ser campeão é muito gratificante."

Já a paraguaia Florencia Carrizosa Llano conquistou o primeiro lugar na Meia Maratona na categoria feminina: "Estou muito feliz por voltar a correr. Escolhi esta prova para ser a minha primeira corrida em muito tempo."

Para Mario Macedo, diretor-presidente da Urbia Cataratas, concessionária responsável pela visitação no parque e organizadora do evento, "a prova é uma celebração do esporte, do lazer e de novas formas de conexão com a natureza ímpar do Parque Nacional do Iguaçu. Correr no parque é mais uma forma de conhecer e contemplar as Cataratas do Iguaçu. Estamos ansiosos para ampliar essa experiência em 2026. Agradecemos aos patrocinadores e parceiros que confiaram e construíram com a Urbia Cataratas esse evento."

A 16.ª Meia Maratona das Cataratas reafirmou seu prestígio entre os amantes da corrida de rua, evidenciado pela rapidez com que as vagas se esgotaram. O primeiro lote foi preenchido em menos de 40 minutos, e todas as três mil inscrições disponíveis se encerraram em apenas 20 dias, número cuidadosamente definido para garantir a qualidade da experiência dos participantes. A largada, pontualmente às 8h da manhã, foi marcada pela organização eficiente e pelo entusiasmo de atletas e espectadores, que ainda contaram com o suporte de patrocinadores e parceiros para tornar o evento ainda mais especial.

Neste ano, a prova foi escolhida para integrar o projeto comemorativo dos 50 anos da marca Olympikus como uma das 50 principais corridas do país. O reconhecimento veio por conta da singularidade do percurso, que permite não apenas correr, mas também contemplar. Com trajetos de 8 km e 21 km, os participantes passaram por paisagens deslumbrantes, incluindo a vista privilegiada das Cataratas do Iguaçu, transformando a corrida em uma experiência sensorial marcante.

Atenta à preservação ambiental, a organização também apostou em um formato sustentável: toda a emissão de gases de efeito estufa gerada pela realização do evento será compensada por meio da aquisição de créditos de carbono validados pela ONU, garantindo que a Meia Maratona das Cataratas ocorra de forma carbono neutro.

16.ª MEIA DAS CATARATAS EM NÚMEROS: