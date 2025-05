Zubeldía estipula 'pequenas etapas' para superar oscilação e maratona

Luís Zubeldía estipulou "pequenas etapas" para o São Paulo superar a oscilação entre as copas e o Campeonato Brasileiro, situação que incomoda treinador e elenco.

O que aconteceu

A maratona que o São Paulo vive é o principal problema para as oscilações, na visão de Zubeldía. O Tricolor disputa Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão ao mesmo tempo.

É uma maratona. São 38 jogos, uma maratona. Para não pensar além, penso em etapas, pequenas etapas, objetivos curtos e realizáveis. Ganhar em casa, ganhar do Mirassol, trazer ponto como visitante depois... São pequenos objetivos de coisas realizáveis, sem pensar além.

Zubeldía, técnico do São Paulo

O treinador argentino considera que a equipe terá "quatro finais" pela frente até a parada para o Super Mundial de Clubes. Contando o confronto contra o Náutico, na Copa do Brasil, o São Paulo terá Mirassol, Bahia e Vasco pelo Brasileirão. Os jogos são encarados com foco máximo diante dos resultados negativos do início do campeonato de pontos corridos.

O único confronto sem pressão é na Libertadores, contra o Talleres, uma vez que a classificação para a próxima fase já está garantida. O Tricolor Paulista deverá poupar no torneio continental para ter o elenco o mais inteiro possível no Brasileiro.

São quatro finais. Tudo que se fala, de superar momentos difíceis, não serve de nada se não ganharmos como mandante. Terminamos sofrendo, aqui no Brasil é normal, mas vendo pelos números frios, posso errar, mas tivemos 20 finalizações, quatro situações claras contra três. Uma ou duas muito claras. Não sei se estão mal ou se estamos muito bem, mas é difícil que haja tanta diferença estatística. Quem viu o jogo talvez não tenha entendido essa diferença, estatisticamente foi muito grande. Temos que tentar pontuar o máximo possível até a parada [do Super Mundial].

Zubeldía, após vitória sobre o Grêmio por 2 a 1

O zagueiro Arboleda, autor do gol de empate na virada sobre o Grêmio, endossou o discurso de Zubeldía. Para o equatoriano, o foco tem que ser no Brasileirão e na Copa do Brasil até a pausa do dia 12 de junho.