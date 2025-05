Weverton prega foco do Palmeiras no Brasileiro antes de pausa para Mundial

Neste domingo, em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visitou o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, venceu por 2 a 1 e abriu vantagem na liderança. Após a partida, o goleiro Weverton pregou foco do Verdão na competição antes da pausa para a disputa do Mundial de Clubes.

"A gente sabe que o campeonato vai parar e muitos times vão ter uma pausa, vão poder renovar suas forças, enquanto Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo vão continuar competindo. Sabemos que, lá no final, isso pode fazer muita diferença", afirmou.

"Por isso, é importante somar pontos agora, estarmos bem no campeonato pra que possamos ter um pouco mais de tranquilidade depois. Agora, é pensar jogo a jogo. Nosso próximo adversário no Brasileirão é um candidato ao título, um adversário muito difícil, e a gente vai ter que competir como sempre fazemos para tentarmos vencer", completou.

Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 22 pontos, na ponta da tabela, e aumentou sua diferença de somados em relação ao segundo colocado, que agora é o Flamengo, com 18 unidades. Ao ser superado, o Red Bull Bragantino não só desperdiçou a chance de assumir a liderança do torneio como também caiu uma posição, agora na terceira, com 17 pontos.

O Palmeiras retorna aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Ceará, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.