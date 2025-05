Vitor Roque é liberado de jogo do Palmeiras após morte da avó

Do UOL, em Bragança Paulista (SP)

O atacante Vitor Roque será desfalque do Palmeiras na partida contra o RB Bragantino, na noite de hoje, no estádio Municipal Cicero De Souza Marques, pela 9ª rodada do Brasileirão, após a morte da avó.

O que aconteceu

O Palmeiras informou que Vitor Roque será desfalque por "problemas particulares". O atleta foi liberado da partida após a morte do familiar.

Micael (transição física), Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cronograma individualizado) são os outros desfalques do Palmeiras na partida.

O duelo é um confronto direto pela liderança do Brasileirão: o Alviverde lidera com 19 pontos, enquanto o Massa Bruta é o 3º com 17.