Vini Jr. recebe homenagem durante jogo entre Flamengo e Botafogo

A partida entre Flamengo e Botafogo, que aconteceu neste domingo, no Maracanã, foi carregada de emoções - dentro e fora do campo. A torcida viu o templo do futebol se tornar palco de homenagem a um dos maiores ídolos da história do Rubro-Negro, Vinicius Junior.

Em celebração à história que o craque divide com o clube e ao lançamento do seu novo documentário, BAILA, VINI, Netflix e Flamengo fizeram um show à parte para os fãs do Malvadeza.

Sete anos atrás, você usou esse óculos e nos mostrou que nada é impossível. ?? Baila, Vini, o documentário sobre o Vinicius Júnior, já está disponível na Netflix.#QueTorcidaÉEssa pic.twitter.com/HChBDf8inM ? Flamengo (@Flamengo) May 18, 2025

Com direito a bandeirão personalizado na arquibancada, os torcedores puderam ver o trailer do filme nos telões do estádio. Baila, Vini faz referência ao movimento que surgiu em resposta aos ataques racistas que o craque sofreu por dançar em suas comemorações de gol no campeonato espanhol.

A arquibancada pôde entrar na homenagem também. Foram distribuídos 55 mil óculos aos flamenguistas, relembrando a icônica partida entre Flamengo e Emelec. No jogo da Libertadores, após brilhar e vencer de virada, Vini usou o acessório, que só tinha uma lente, na comemoração.

Para prestigiar o ídolo do esporte, Flamenguistas foram ao estádio, como Buchecha, Babu Santana, Mateus Machado (Tettrem) e Vinícius Moraes (lilvinicinho).