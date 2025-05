Villarreal visita Barcelona e carimba a faixa do campeão de LaLiga

Neste domingo, o Barcelona recebeu o Villarreal e perdeu por 3 a 2, em virada dos visitantes, no jogo seguinte ao título espanhol do clube catalão. A partida valeu pela penúltima rodada (37ª) de LaLiga, o Campeonato Espanhol.

¡FINAAAL! ¡FINAAAL! ¡FINAAAL! ¡QUÉ SÍ! ¡QUÉ SÍ! ¡QUE LO HEMOS CONSEGUIDO! ¡LA ALDEA VUELVE A LA CHAMPIONS LEAGUEEEE!#BarçaVillarreal pic.twitter.com/4TCJFHHuaK ? Villarreal CF (@VillarrealCF) May 18, 2025

Os visitantes abriram o placar aos quatro minutos do primeiro tempo, com gol de Ayoze Pérez. Lamine Yamal, aos 38, e Fermín López, aos 46, viraram para o time da casa ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o Villarreal retomou a liderança do marcador com Buchanan e Comesaña balançando as redes.

Na última quinta-feira, o Barça bateu o Espanyol por 2 a 0 e garantiu o título da LaLiga. A derrota para o Villarreal neste domingo marca o primeiro revés em casa do clube em 2025, pelo Espanhol. O Villarreal, com 67 pontos, é o quinto colocado e ainda tem chances de tomar a quarta posição do Atlético de Bilbao (70) na última rodada.

Atlético de Madrid não garante terceiro lugar

O Atlético de Madrid recebeu o Real Betis e venceu por 4 a 1. Com a vitória do Athletic de Bilbao sobre o Valencia por 1 a 0, o clube madrileno depende da última rodada para ficar com a terceira colocação de LaLiga.

O Atlético abriu 2 a 0 com gols de Julián Álvarez e Le Normand ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, aos 22 minutos, Pablo Fornals descontou para os visitantes. Restando 15 minutos para o apito final, Álvarez guardou mais um e, aos 47, Ángel Correa fez o quarto e garantiu a vitória do Atlético.

Com o resultado, a equipe de Madri vai a 73 pontos e termina a rodada na terceira colocação. O Bilbao é o quarto colocado com 70 pontos.

Outros resultados da La Liga

Las Palmas 0 x 1 Leganés

Real Valladolid 0 x 1 Alavés

Osasuna 2 x 0 Espanyol

Celta de Vigo 1 x 2 Rayo Vallecano

Real Sociedad 3 x 2 Girona

Sevilla 0 x 2 Real Madrid

Mallorca 1 x 2 Getafe

Valencia 0 x 1 Athletic Bilbao.