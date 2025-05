Verstappen vence em Imola e Red Bull comemora 400 corridas

Por Alan Baldwin

IMOLA, ITÁLIA (Reuters) - Max Verstappen conquistou uma vitória dominante em Ímola no domingo para comemorar o 400º Grande Prêmio da Red Bull e encerrar a série de três vitórias consecutivas do líder da Fórmula 1, Oscar Piastri, pela McLaren.

O australiano Piastri largou na pole e terminou em terceiro, ultrapassado pelo companheiro de equipe Lando Norris com pneus mais frescos a sete voltas do final.

A vitória foi a 65ª da carreira de Verstappen, a segunda da temporada e a quarta consecutiva do tetracampeão mundial no circuito italiano perto de Bolonha, depois das vitórias em 2021, 2022 e 2024. Não houve corrida em 2023 devido a inundações.

Piastri começou o Grande Prêmio da Emilia-Romagna como favorito para a quarta vitória consecutiva e a quinta em sete corridas, mas perdeu quando Verstappen deu a volta por fora na curva 1 na primeira volta e se afastou.

Um safety car virtual na metade da corrida também pesou contra ele.

Um carro de segurança real no final da corrida juntou o pelotão, mas Verstappen, agora apenas nove pontos atrás de Norris, nunca esteve em perigo real com as McLarens e recebeu a bandeira quadriculada com 6,109 segundos de vantagem sobre Norris.