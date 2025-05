Vasco não conta com Coutinho para clássico contra Fluminense

No último sábado, o Vasco venceu o Fortaleza por 3 a 0, pela nona rodada do Brasileirão. O resultado tirou os cruzmaltinos da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Contudo, o meia Coutinho, expulso durante o jogo, é desfalque para a próxima partida do torneio. Neste sábado, o Gigante da Colina visita o Fluminense, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

#VASxFOR 2??-0?? | ? 22? | 2T ? Arbitragem aplica cartão vermelho para o Coutinho.#Brasileirão2025#VascoDaGama

? CazéTV, Premiere e Record ? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 17, 2025

Aos 23 minutos do segundo tempo, Coutinho se desentendeu com Marinho, atacante do Fortaleza. O meia vascaíno empurrou a cabeça do atleta adversário e recebeu cartão vermelho por agressão.

Com isso, a tendência é que Fernando Diniz utilize o meia francês Payet. O francês se recupera de uma lesão no joelho. O atleta vem treinando normalmente e deve ganhar sequência nos próximos jogos.

Vasco precisa vencer na Copa do Brasil

Ainda com Coutinho disponível, o Vasco recebe o Operário-PR, nesta terça-feira, às 19h, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Os cruzmaltinos precisam da vitória para avançarem na competição. A partida de ida foi 1 a 1 e, em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.