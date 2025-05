VAR alertou árbitro sobre falta antes de pênalti em São Paulo x Grêmio

A CBF divulgou hoje o áudio do VAR do polêmico pênalti que deu ao São Paulo a vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1, na noite de ontem, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O VAR não questionou sobre o pênalti em si, em cima de Luciano, mas alertou sobre falta de Arboleda em Jemerson antes de o atacante ser derrubado na área, aos 32min da etapa final. O árbitro de vídeo, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, chamou Rodrigo Lima, juiz de campo, para comunicar o 'braço no rosto' do zagueiro são-paulino no começo da jogada.

Rodrigo, olha só, o pênalti está confirmado. Porém, quando o jogador bate o escanteio, tem um braço no rosto do Jemerson que você não vê no campo. Preciso que você veja e avalie se esta jogada está dentro do APP [Attacking Phase Possession", Posse em Fase de Ataque em português], ok? Porque o braço e a ação faltosa é muito clara no rosto Áudio do VAR

Rodrigo Lima manteve a decisão de campo após ir ao monitor revisar a jogada completa. Ele classificou o braço no rosto em Jemerson como falta, mas entendeu que a infração aconteceu fora da chamada "APP", sigla em inglês para "Attacking Phase Possession" (Posse em Fase de Ataque). Para o árbitro, portanto, os dois lances (falta em Jemerson e pênalti em Luciano) aconteceram em jogadas distintas, o que não invalidaria o pênalti marcado.

André cobrou o pênalti sofrido por Luciano aos 39min do segundo tempo, após paralisação para a checagem do pênalti, e garantiu a vitória do São Paulo. Aravena havia aberto o placar para o Grêmio, enquanto Arboleda deixou tudo igual.

Grêmio revoltado com arbitragem

O pênalti dado ao São Paulo motivou um coro uníssono dos gremistas após o apito final da partida. As reclamações começaram ainda na saída do gramado, com um enquadro dos jogadores do Tricolor Gaúcho no corpo de arbitragem.

Na coletiva pós-jogo, Sidnei Lobo, auxiliar técnico de Mano Menezes, criticou a arbitragem e afirmou que Luciano "cavou a falta", induzindo o juiz ao erro.

Para mim, foi um erro grosseiro não ter dado aquela falta no Jemerson, dar continuidade [na jogada] e acabar marcando o pênalti. Conheço bem o Luciano, ficou o debate se teve o toque ou não teve... Mas o Luciano é um especialista nisso, em provocar contato, cavar uma faltinha ali, ele estava dentro da área, e o juiz acabou caindo na dele.

Sidnei Lobo, auxiliar do Grêmio, em coletiva pós-derrota

O presidente do clube gaúcho, Alberto Guerra, pediu a palavra após a coletiva de Sidnei para afirmar que irá marcar uma nova reunião na CBF para tentar alinhar as expectativas sobre arbitragem

Hoje, estou voltando de uma suspensão justamente por falar de arbitragem. Não fico feliz de estar de novo aqui, porque eu preciso falar, preciso falar com a minha torcida que está demais. A gente reclama, conversa, vai, marca as reuniões e os erros continuam. São muitos erros além do normal.

Eu estou considerando se já vou daqui direto para a CBF, se me atenderem, porque o Grêmio tem sido muito prejudicado, e eu preciso defender o Grêmio.

Alberto Guerra, presidente do Grêmio

O próprio Jemerson, zagueiro que reclamou de falta no lance anterior ao pênalti, fez um desabafo sobre uma suposta perseguição ao Grêmio.