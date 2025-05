Transmissão ao vivo de Juventude x Fluminense pelo Brasileirão: onde assistir

Juventude e Fluminense se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta —para RJ, RS, ES e a cidade de Juiz de Fora-MG) e Premiere (pay-per-view).

O Juventude não vence há cinco jogos no Brasileirão. O Jaconero ainda tenta se recuperar da goleada por 5 a 0 sofrida diante do Fortaleza.

O Fluminense também vem de um revés pela competição. O Tricolor perdeu por 3 a 2 para o Atlético-MG na rodada passada.

Os donos da casa estão na zona do rebaixamento, com sete pontos. Os cariocas, por outro lado, somam 13 e querem voltar ao G4.

Juventude x Fluminense -- Campeonato Brasileiro 2025