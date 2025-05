Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Atlético-MG pelo Brasileirão: veja onde assistir

Cruzeiro e Atlético-MG fazem o clássico mineiro na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Cruzeiro e Atlético-MG cresceram nos últimos jogos. A Raposa venceu os últimos três jogos no nacional e mostrou força ao golear o Sport por 4 a 0 na rodada anterior. Na Sul-Americana, mesmo sem chances de classificação, venceu o Palestino por 2 a 1.

O Atlético busca a terceira vitória consecutiva no nacional. Comandado por Cuca, o Galo venceu o Fluminense por 3 a 2 no fim de semana passado e, no meio de semana, derrotou o Caracas por 3 a 1, pela Sul-Americana.

Cruzeiro x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro 2025