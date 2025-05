Torcida quer Deivid Washington como titular do Santos no clássico contra o Corinthians

O Santos enfrenta o Corinthians neste domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Uma das principais dúvidas para o clássico está no comando de ataque: quem deve ser o centroavante titular do Peixe? Tiquinho Soares ou Deivid Washington? De acordo com a torcida santista, o jovem promissor deve assumir a posição.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 59,70% dos torcedores acreditam que Deivid Washington deve ser o centroavante titular da equipe no clássico.

Por outro lado, 40,30% dos torcedores santistas entendem que o experiente Tiquinho Soares deva permanecer como primeira opção no setor.

Torcida do Santos prefere que Deivid Washington seja o centroavante contra o Corinthians (Foto: Reprodução)

Tiquinho Soares, de 34 anos, chegou ao Santos no início da temporada e rapidamente conquistou seu espaço. Em 20 partidas, o atacante marcou seis gols e somou duas assistências, totalizando oito participações diretas em gols.

Deivid Washington, por sua vez, retornou ao Santos por empréstimo do Chelsea após se destacar na base do clube inglês. O jovem de 19 anos participou de nove partidas pelo Peixe nesta temporada e marcou um gol. Sua juventude e energia oferecem uma dinâmica diferente ao ataque santista, sendo uma alternativa valiosa para Cléber Xavier.

A escolha entre Tiquinho Soares e Deivid Washington para o clássico contra o Corinthians envolve uma análise cuidadosa por parte da comissão técnica. Enquanto Tiquinho oferece experiência, presença de área e um histórico recente de gols, Deivid traz juventude, velocidade e versatilidade ao ataque.

Independentemente da escolha, ambos os jogadores têm potencial para contribuir significativamente para o desempenho do Santos no clássico. Para você, torcedor santista, quem deve ser o centroavante titular no clássico contra o Corinthians? Vote e participe dessa decisão!