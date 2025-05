Surfista que nasceu a 2 mil km do mar segue os passos de Gabriel Medina

Criado entre cavalos, bezerros e cercas de arame farpado, a 2 mil quilómetros do mar, Matheus Neves hoje vive uma realidade que parecia inalcançável: é patrocinado pela mesma marca que revelou Gabriel Medina, treina nas ondas de Maresias e sonha com títulos mundiais.

Aos 18 anos, o mato-grossense é atleta da Rip Curl, a 'casa' de Medina já há mais de uma década. Mais do que um fã, Matheus é fruto direto do legado de Medina — passou pelo Instituto criado pelo tricampeão, conviveu com o ídolo e agora trilha um caminho parecido, com o passaporte pronto para representar o Brasil no Mundial Júnior da ISA.

Da fazenda para o mar

Eu nasci em Cáceres, no Mato Grosso, mas fui criado em Porto Esperidião, vivia nas fazendas, andando de cavalo. A gente apartava boi, tirava leite, subia nos bezerros. Era uma infância bem legal, bem vivida Matheus Neves, ao UOL

Foi só aos nove anos, durante férias em Serra Grande, na Bahia, que Matheus surfou pela primeira vez — e não quis mais parar. "Meu tio Neto, que é meu treinador até hoje, me incentivou a surfar. Peguei gosto rápido. Em pouco tempo, já estava vencendo campeonatinhos por lá."

Matheus Neves, do Mato Grosso para Maresias Imagem: Bruno Monteiro/Rip Curl

A conexão com o surfe foi imediata - e mesmo sem equipamento adequado, a paixão falou mais alto. "Não tinha roupa, surfava de jeans. Ficava todo assado da parafina, mas estava muito empolgado."

Instituto Gabriel Medina

A mudança definitiva veio quando ele passou a disputar etapas do circuito do Instituto Gabriel Medina. "Fiz uma final, uma semi, outra final... Nem sabia que valia uma vaga pro Instituto. Quando vi, estava classificado para integrar o time."

Medina é a grande inspiração de Matheus Neves Imagem: Reprodução/Instagram

Em 2018, aos 12 anos, Matheus se mudou para Maresias com o tio. Lá, mergulhou de vez na rotina de atleta de alto rendimento. "Tinha treino de surfe, natação, apneia, surfe análise, psicólogo, inglês. Conheci todo mundo, era um ambiente bem competitivo."

Ver Medina na água, dividir as ondas com ele, quase como um colega de treino, virou motivação. "A primeira vez que vi ele [Gabriel Medina] foi na época do Instituto, entrei para fazer uma foto, ele era gigante, forte demais, deu até uma arrepiada, não tem como não arrepiar, né? Já vi ele várias vezes na água, surfar com ele em Paúba é surreal", recordou.

Ele fazia natação, ficava com a gente nas aulas de inglês. Quando lançou o filme dele, nós fomos lá na casa dele assistir, imagina? Assisti com ele, e ele ainda servindo pipoca para a gente (risos) Matheus Neves

Nova fase: Rip Curl

O ídolo virou colega de treinos - e agora, de marca. Em 2025, Matheus assinou com a Rip Curl para o patrocínio de bico — o mesmo que Gabriel Medina.

Foi surreal. Quando meu empresário contou, eu chorei. Até hoje me pego olhando o adesivo enquanto surfo Matheus Neves

Mundial Júnior no radar

Matheus foi campeão brasileiro amador em 2024 e agora tem foco total na temporada de 2025. "Quero correr todos os QS possíveis. Mas o principal é o Mundial Júnior da ISA, que deve ser em setembro. E quero muito ir pro Havaí e México — muitos picos de direita, tubulares."

Matheus Neves impressiona pela força do seu surfe Imagem: Divulgação/Rip Curl

O sonho que parecia distante desde a infância no interior do Mato Grosso ganhou força com o apoio incondicional da família. "Minha mãe sempre me incentivou, não só ela, minha família toda, minha tia, meu tio. Nunca duvidaram de nada. Minha tia principalmente, ela sempre me perguntava, todos os dias: 'Matheus, o que você quer ser?' e eu sempre respondia:

Tia, vou ser surfista profissional e vou ser campeão mundial

Matheus Neves é um nome que pode, em breve, dividir baterias e pódios com quem ele assistia no sofá de casa.